KLB Polio Hantui Indonesia, Ini 3 Cara untuk Mencegahnya

BEBERAPA waktu lalu Kejadian Luar Biasa (KLB) polio terjadi di wilayah Indonesia. Pada tahun lalu wilayah Aceh dan Jawa Barat sudah mengalami wabah tersebut, sehingga kedua wilayah itu pun segera melakukan tindakan dengan menguatkan tracing Surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP) atau biasa dikenal lumpuh layu akut.

Di sisi lain, pada tahun ini dua wilayah Indonesia pun kembali terserang wabah, yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk menyikapi hal tersebut Praktisi Kesehatan Masyarakat sekaligus Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Tamansari Jakarta, Ngabila Salama membagikan cara pencegahan efektif untuk menanggulangi wabah polio agar tidak semakin menyebar.

Menurutnya, ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus wabah polio tersebut yaitu :

1. Menjaga perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

Kegiatan PHBS tentu perlu dilakukan oleh setiap orang, karena selain menjaga kebersihan, melakukan PHBS juga membuat seseorang terhindar dari berbagai penyakit. Salah satu kegiatannya berupa rutin mencuci tangan menggunakan air mengalir serta sabun, menggunakan masker saat di tempat ramai, menjaga ventilasi udara, serta menghindari asap rokok.

“Intinya PHBS adalah 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Upaya ini dilakukan untuk dapat mencegah penyakit menular seperti saluran nafas dan pencernaan,” kata Ngabila, dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (16/1/2024).

2. Imunisasi lengkap