HOME WOMEN HEALTH

5 Cara Turunkan Kolesterol Tanpa Harus Minum Obat

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |01:00 WIB
5 Cara Turunkan Kolesterol Tanpa Harus Minum Obat
Tips turunkan kolesterol tanpa harus minum obat. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KOLESTEROL menjadi salah satu penyakit yang banyak dialami masyarakat dunia. Jika dibiarkan begitu saja, maka kondisi ini akan menyebabkan penyakit serius seperti serangan jantung hingga stroke.

Sebenaranya kolesterol dapat dikontrol dengan mengonsumsi obat-obatan. Namun jika Anda tidak ingin mengonsumsi, maka kolesterol bisa diatur dengan melakukan beberapa hal. Merangkum dari berbagai sumber, Rabu (17/1/2024) berikut cara alami turunkan kolesterol tanpa harus minum obat.

1. Olahraga secara rutin

Makan makanan yang sehat tidak lengkap jika tidak diimbangi dengan olahraga. Karena aktivitas fisik seperti olahraga mampu membakar sisa lemak yang menyumbat aliran darah. Maka dari itu, usahakan untuk olahraga minimal 30 menit dalam satu hari.

2. Banyak konsumsi serat

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
