HOME WOMEN HEALTH

Kemenkes Tetapkan Sub PIN Polio Dilaksanakan 2 Putaran, Catat Tanggalnya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |14:32 WIB
Kemenkes Tetapkan Sub PIN Polio Dilaksanakan 2 Putaran, Catat Tanggalnya
Kemenkes gelar vaksinasi polio. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

DIREKTUR Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dr Maxi Rein Rondonuwu menjelaskan Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio akan dilakukan dalam dua putaran. Putaran pertama dimulai pada 15 Januari 2024 dan putaran kedua dimulai 19 Februari 2024.

Masing-masing putaran dilaksanakan dalam waktu satu minggu dengan jarak antar putaran minimal satu bulan. Pada putaran pertama yang sudah berlangsung, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serentak memulai imunisasi pada tiga wilayah kabupaten/kota di seluruh Indonesia yakni Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Sleman DIY.

Wilayah pemberian pemberian imunisasi tambahan adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan lokasi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio, serta pemberian imunisasi tambahan di Kabupaten Sleman DIY, yang mana menjadi daerah perbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten dengan ditemukan kasus polio beberapa waktu lalu.

Polio

Oleh sebab itu, Dirjen Maxi menargetkan anak berusia 0-7 tahun diberikan imunisasi novel Oral Polio Vaccine Type 2 (nOPV2) kepada 8,4 juta anak dengan rincian Provinsi Jawa Timur sebanyak 4,4 juta anak, Provinsi Jawa Tengah 3,9 anak, dan Kabupaten Sleman sebanyak 149 ribu.

“Target cakupan sekurang-kurangnya adalah 95 Persen untuk masing-masing putaran dan merata di setiap tingkatan, mulai dari desa, kecamatan sampai kabupaten,” kata Dirjen Maxi, dikutip dalam keterangan resmi Kemenkes, Rabu (17/1/2024).

Tidak lupa, Dirjen Maxi bersama Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali juga mencanangkan kegiatan Sub PIN Polio di MINU Kapasan Sidoarjo, Jawa Timur. Pencanangan diikuti dengan pemberian imunisasi tetes nOPV2 pada 144 anak.

Halaman:
1 2
      
