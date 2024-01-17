7 Tempat Rayakan Imlek di Jakarta, Bisa Berburu Foto hingga Kulineran Sepuasnya

BULAN depan tepatnya Februari, tanda-tanda perayaan Imlek mulai menyinari kota-kota di seluruh dunia. Tahun Baru Imlek, menandai awal dari kalender lunisolar Tionghoa dan selalu dinantikan dengan antusiasme tinggi.

Kemeriahan dan tradisi khas Imlek, seperti pawai barongsai, dekorasi merah yang melambangkan keberuntungan, dan hidangan lezat.

Bagi banyak orang, Imlek bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan teman-teman.

Tradisi memberikan ampau berisi uang, berkunjung ke keluarga besar, dan menyajikan hidangan khas Imlek menjadi momen berharga dalam merayakan tahun yang baru.

Selain momen berkumpul dengan keluarga di rumah, di Jakarta sejumlah tempat wisata dikemas dengan dekorasi meriah khas Imlek.

Dari mal hingga taman rekreasi, kota ini memancarkan kegembiraan Imlek yang penuh warna, bagi anda yang merayakan dan ingin menikmati atmosfer Tahun Baru Imlek di tengah keramaian ibu kota.

Berikut Okezone rangkumkan tujuh tempat seru untuk rayakan Tahun Baru Imlek di Jakarta.

1. Pantjoran PIK

Pantjoran PIK yang terletak di Pantai Indah Kapuk 2, Kamal Muara, Jakarta Utara, menawarkan pengalaman merayakan Imlek dengan suasana Chinatown yang autentik. Begitu memasuki area ini, pengunjung akan disambut oleh atmosfer yang membawa nuansa China yang sesungguhnya.

Di tahun ini, Pantjoran PIK menjanjikan beberapa pertunjukan seru yang dapat dinikmati langsung oleh pengunjung. Mulai dari Barongsai, pertunjukan Wushu, pertunjukan Liong, hingga pertunjukan Opera, semuanya akan menambah kegembiraan perayaan Imlek.

2. Petak Enam

Petak Enam yang terletak di Jalan Pancoran No.43, RT.2/RW.6, Glodok, Jakarta Barat, menjadi destinasi menarik untuk merayakan Imlek dengan nuansa khas Pecinan. Suasana kawasan ini semakin meriah dengan ornamen kelinci berwarna emas yang menghiasi setiap sudut.

Pusat jajanan serba ada di Petak Enam, Chandra, selalu menarik perhatian pengunjung yang ingin menikmati kulineran sambil merasakan atmosfer khas Glodok Pecinan. Di tengah ornamen kelinci emas dan lentera merah yang menghiasi tangga ikonis, atau di lorong lantai dua yang apik, pengunjung dapat mengabadikan momen dengan foto-foto kece.

3. Petak Sembilan

Petak Sembilan terletak di Jalan Kemenangan Raya No.40 5, RT.5/RW.1, Glodok, Jakarta Barat, tetap menjadi destinasi utama bagi mereka yang ingin merayakan Imlek dengan nuansa tradisional. Pasar tradisional di kawasan Glodok ini selalu ramai dikunjungi, menjadikannya tempat wisata Imlek di Jakarta yang tak boleh dilewatkan.

Menjelang perayaan Imlek, Petak Sembilan menjadi surga belanja untuk berbagai dekorasi dan kebutuhan perayaan. Pengunjung dapat berburu kue keranjang, permen, camilan, buah, hingga pernak-pernik Imlek yang beragam.

4. Old Shanghai

Old Shanghai di Jalan Sedayu City Boulevard, Sedayu City Kelapa Gading, Jakarta Timur, menjadi pilihan menarik untuk merayakan Imlek bersama keluarga.

Selalu ada pertunjukan Barongsai yang meriah, menjadikan suasana Imlek semakin meriah dan tradisional. Jadi, jika Anda mencari tempat belanja, kuliner, dan hiburan Imlek dalam satu lokasi, Old Shanghai bisa menjadi pilihan yang menarik untuk merayakan Imlek bersama keluarga.