Indonesia Akan Ambil Peran Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di ASEAN

PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) akan berpartisipasi dalam ASEAN Tourism Forum (ATF) 2024 di Kota Vientiane, Laos pada 23 hingga 27 Januari 2024.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, keikutsertaan Indonesia dalam ATF 2024 sebagai upaya memperkuat kolaborasi dengan negara ASEAN.

“Keikutsertaan Indonesia dalam ATF 2024 sebagai upaya memperkuat kolaborasi dengan negara anggota ASEAN dan negara mitra untuk mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja baru dan berkualitas di sektor pariwisata,” kata dia mengutip laman Kemenparekraf.

Sandi menegaskan akan hadir secara langsung dalam annual event pariwisata terbesar di kawasan Asia Tenggara tersebut.

“Indonesia akan mengambil peran dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan ASEAN. Utamanya dalam mengembangkan desa wisata sebagai salah satu program yang memegang prinsip inklusif dan berkelanjutan,” kata Sandiaga.

ATF 2024 mengusung tema 'Quality and Responsible Tourism – Sustaining ASEAN Future'. Laos sebagai tuan rumah ingin menunjukkan komitmennya dalam berkontribusi lebih banyak kepada komunitas dan terhadap keberlanjutan pariwisata di wilayah ASEAN.