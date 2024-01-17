Minta 3 Kursi First Class tapi Hanya Bayar 2, Pria Ini Ngamuk Bikin Pesawat Delay

SEBUAH pesawat di China tertunda selama tiga jam. Akibatnya, ratusan orang terpaksa memesan ulang penerbangan mereka.

Insiden ini dipicu oleh adanya seorang penumpang yang mengamuk lantaran meminta jatah tiga kursi kelas satu (first class), namun dia hanya membayar untuk dua kursi.

Melansir South China Morning Post, pria yang tak diungkap identitasnya itu awalnya terlibat pertengkaran dengan awak kabin dan penumpang lain dalam penerbangan dari Beijing ke Chengdu di provinsi barat daya Sichuan belum lama ini.

Ia bersikukuh, karena telah membeli dua tiket first class maka diperbolehkan menaikkan anggota keluarganya dari kelas ekonomi secara gratis.

Video viral yang direkam oleh seorang penumpang bermarga Zhao. Pria tersebut terlihat dikelilingi oleh sekelompok orang termasuk pramugari, penjaga keamanan, dan penumpang sambil mengamuk ke mereka.

“Berhentilah mengumpat padaku. Kau tidak berhak melakukan itu,” teriaknya.

Saat seorang penumpang lain mencoba untuk menunjukkan kebijakan maskapai penerbangan, pria tersebut malah semakin menjadi dan berbalik melawannya.

Seorang petugas keamanan mencoba menenangkan situasi, namun tetap saja pembuat onar itu tidak bisa dikendalikan.

“Apa yang memberimu hak untuk memerintahku?” teriak pria yang hanya membeli dua tiket first class.

“Anda telah menyia-nyiakan terlalu banyak waktu kami dan kami tidak akan menolerir lebih lama,” kata seorang penumpang wanita dengan nada tinggi.