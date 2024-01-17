Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Inilah Hotel Terdalam Sedunia, Letaknya 419 Meter di Bawah Tanah

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |20:04 WIB
Inilah Hotel Terdalam Sedunia, Letaknya 419 Meter di Bawah Tanah
Hotel Deep Sleep di Wales (Foto: Go Below)
A
A
A

UNIK, kata itulah yang pantas disematkan pada hotel satu ini. Ya, hotel ini terletak di sebuah tambang yang terlantar sekitar 419 meter di bawah pegunungan Snowdonia, Wales. Adalah Deep Sleep yang saat ini mencatatkan namanya sebagai hotel terdalam di dunia.

Melansir Oddity Central, terdiri dari empat kamar kabin pribadi dengan dua tempat tidur dan kamar gua dengan tempat tidur ganda, ruang makan, dan fasilitas toilet, Deep Sleep merupakan hotel yang berbeda dari yang lain.

Terletak jauh di dalam bagian tambang batu tulis Cwmorthin yang sudah ditinggalkan, hotel ini diiklankan sebagai hotel terdalam di dunia.

Deep Sleep Hotel

(Foto: dok. Laszlo Nanassy)

Jika ini terdengar seperti tempat yang Anda inginkan untuk menginap, ketahuilah bahwa Anda tidak hanya harus membayar hingga 550 pound atau sekitar Rp11 juta per malam, namun juga harus melewati rute yang curam serta menantang melalui terowongan tambang tua untuk mencapainya.

Hotel Deep Sleep diresmikan oleh perusahaan aktivitas luar ruangan, Go Below, dan hanya dibuka untuk bisnis satu malam per minggu, yaitu pada hari Sabtu.

Para pengunjung memulai dengan melakukan reservasi secara online, dan pada Sabtu malam memulai petualangan mereka dengan melakukan perjalanan ke markas Go Below di dekat Kota Blaenau Ffestiniog, di mana para pemandu yang terlatih menanti untuk menemani mereka ke hotel bawah tanah.

Halaman:
1 2
      
