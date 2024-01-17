Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ta'aktana, Villa Ultra Mewah Pertama Labuan Bajo Beroperasi Maret 2024

Armydian Kuniawan , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |18:05 WIB
Ta'aktana, Villa Ultra Mewah Pertama Labuan Bajo Beroperasi Maret 2024
Resort Ta'aktana, resor ultra mewah pertama Labuan Bajo beroperasi Maret mendatang. (Foto: Ta'aktana)
A
A
A

JAKARTA – Sederet villa di atas laut dengan fasilitas ultra mewah akan segera beroperasi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada akhir Maret 2024. 

Resor bernama Ta’aktana itu merupakan penginapan mewah besutan Marriott International di bawah brand bergengsi The Luxury Collection. Tiap-tiap villanya memadukan gaya modern dengan budaya lokal dan pemandangan indah sekitarnya.

Para tamu dapat menikmati pengalaman kuliner dengan beragam santapan kelas dunia, memanjakan diri di spa, hingga menikmati pemandangan laut yang memukau dari titik pandang eksklusif resor. 

“Resor ini mengawinkan warisan budaya dengan fasilitas canggih dan kemewahan kontemporer. Ini adalah surga kemewahan,“ kata Sabreena Jacob, General Manager Ta’aktana. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
