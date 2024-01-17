Kabut Asap Tebal Ganggu Penerbangan dan Jalur Kereta Api di New Delhi

LAYANAN penerbangan dan kereta api di New Delhi, India, mengalami gangguan selama sejak Senin, 15 Januari 2024.

Hal itu dipicu oleh kabut asap tebal dan cuaca dingin yang menyelimuti sebagian besar wilayah utara negara tersebut.

Pada Minggu sebelumnya, lebih dari 100 penerbangan mengalami penundaan di Delhi. Namun, pada Senin pagi, operasi penerbangan yang sempat terputus-putus berhasil dilanjutkan kembali, demikian diungkapkan oleh seorang pejabat bandara yang tidak ingin disebutkan namanya.

Berdasarkan informasi dari situs penerbangan Flightradar24, setidaknya 168 penerbangan yang seharusnya meninggalkan Delhi mengalami penundaan, dan 56 penerbangan lainnya dibatalkan pada pagi hari.

Setidaknya 18 kereta yang menuju ke Delhi dari berbagai wilayah di negara itu mengalami keterlambatan karena kabut asap tebal. Kantor berita ANI, yang memiliki saham minoritas, melaporkan informasi ini pada X.

Kantor meteorologi India memproyeksikan kemunculan kabut tebal dan cuaca dingin di New Delhi pada hari Senin, diikuti oleh 'kabut sangat tebal' pada hari Selasa, dengan suhu minimum mencapai empat derajat Celsius (39,2 derajat Fahrenheit).

Bandara Internasional Indira Gandhi di kota tersebut mengalami penutupan operasional dari pukul 04.00 (waktu setempat) hingga pukul 10.00 pada hari Minggu karena kabut tebal.