Jangan Langsung Kabur, Pahami 7 Etika Ini Sebelum Check-out Hotel

MENGINAP di hotel tidak hanya tentang menikmati fasilitas yang disediakan oleh staf, namun juga tentang tanggung jawab tamu untuk menjaga kebersihan dan keteraturan kamar.

Berdasarkan saran dari ahli etiket seperti Gottsman dan Meier, langkah-langkah sederhana dapat menciptakan lingkungan kamar hotel yang bersih, teratur, dan nyaman.

Dengan mengikuti saran dari ahli etiket, para tamu dapat memberikan kontribusi positif terhadap kebersihan kamar hotel.

Selain itu, menjaga kebersihan pribadi dapat menciptakan pengalaman menginap yang menyenangkan bagi semua pihak, serta menjaga kenyamanan bersama di lingkungan hotel.

BACA JUGA: Ternyata Ini Alasan Kenapa Bantal Hotel Sangat Nyaman Dipakai

Mengutip Travel and Leisure, berikut tujuh etika yang perlu Anda ketahui sebelum check-out atau meninggalkan kamar hotel.

1. Sortir barang pribadi Anda

Gottsman menyarankan para tamu agar meninggalkan kamar mereka dalam keadaan rapi, sehingga staf hotel dapat membersihkannya secara menyeluruh tanpa kesulitan menyortir barang-barang pribadi yang mungkin berserakan di lantai atau meja rias.

(Foto: Pexels/suvel vba)

2. Jangan rapikan tempat tidur

Meski diharapkan agar Anda menjaga kebersihan kamar sebagai tanda penghormatan kepada staf, Anda sebenarnya tidak perlu merapikan tempat tidur sebelum check-out.

Sebagaimana dijelaskan oleh pakar etiket modern, Myka Meier kepada Travel Leisure, tempat tidur akan dirapikan oleh staf hotel, sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk melakukannya sendiri.

3. Buang sampah pada tempatnya

Jangan tinggalkan sampah Anda di kamar hotel seperti saat menginap di rumah teman. Meier menyarankan untuk membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Selain itu, jika terdapat fasilitas daur ulang, disarankan untuk mendaur ulang sampah tersebut.

4. Jemur handuk basah dengan benar

Meier menegaskan untuk tidak meninggalkan handuk basah di atas karpet atau furnitur, karena dapat merusak kayu atau kain dan menyebabkan noda basah yang mungkin tidak akan kering tepat waktu untuk tamu berikutnya. Sebagai gantinya, hendaknya handuk bekas pakai digantung atau dijemur rapi di rak kamar mandi.