HOME WOMEN TRAVEL

Viral Pria Nekat Panjat Turbin Pesawat hingga Ditemukan Tewas Mengenaskan

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |13:04 WIB
Viral Pria Nekat Panjat Turbin Pesawat hingga Ditemukan Tewas Mengenaskan
Rekaman terakhir Kyler Efinger sebelum ditemukan tewas mengenaskan di mesin pesawat (Foto: Fox 13 News)
A
A
A

BEREDAR video mengerikan yang menunjukkan seorang pria tewas di dalam mesin pesawat Delta Airlines. Pria itu menerobos pintu keluar darurat dan pergi ke bandara pada menit-menit terakhir.

Pada tahun baru, Kyler Efinger (30) asal Park City, Amerika Serikat tewas setelah masuk ke turbin pesawat. Insiden terjadi saat Efinger menunggu pesawat lepas landas di Bandara Internasional Salt Lake City berpenumpang 100 orang.

Efinger terlihat berlari ke pintu yang tertutup di gerbang dan mencoba membukanya, dalam video yang baru-baru ini dirilis oleh Departemen Bandara Salt Lake City.

Dia sempat berbicara singkat dengan seorang pegawai bandara sebelum bergegas keluar ruangan untuk memukul jendela dengan sepatunya.

Kemudian dari rekaman kamera yang berbeda, dia mencoba sekali lagi untuk membuka pintu kedua menuju pintu keluar darurat.

Kamera pencitraan termal merekam video, menunjukkan Efinger berlari menuju pesawat yang sedang berjalan perlahan.

Infografis Turbulensi Pesawat

Video tambahan memperlihatkan dia turun di bandara, melewati keamanan, memasuki terminal, dan berlari keluar gerbang sambil melemparkan barang-barangnya.

Keluarga Efinger mengaku, sebelum Efinger dijadwalkan terbang ke Denver untuk mengunjungi kakeknya yang sakit, pria itu mengalami krisis kesehatan mental.

"Dia ditahan di tempat aman, ketinggalan pesawat, dan panggilan telepon itu, saya hanya tahu itu akan terjadi. Mereka menyebutnya fase manik. Itu tidak akan pernah berakhir baik baginya,” kata ayahnya, Judd Efinger.

Judd menambahkan, insiden Efinger ialah terburuk yang pernah ada. Efinger ditemukan di dalam mesin sayap pesawat.

Dia ditemukan setelah manajer bandara melaporkan adanya masalah di sisi terminal sebelum jam 22.00 waktu setempat.

Halaman:
1 2
      
