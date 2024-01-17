Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ternyata Ini Alasan Kenapa Bantal Hotel Sangat Nyaman Dipakai

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |08:00 WIB
Ternyata Ini Alasan Kenapa Bantal Hotel Sangat Nyaman Dipakai
Bantal Hotel (Foto: curatedbyjw.com)
TIDUR dengan bantal empuk menjadi salah satu kenikmatan yang bisa dirasakan saat Anda menginap di hotel.

Bukan rahasia umum, jika bantal hotel lebih nyaman dipakai dari bantal rumahan, sehingga sedikit banyak turut memengaruhi kualitas tidur.

Bantal hotel tidak pernah gagal dalam memberikan kenyamanan untuk tidur sehingga tidak heran jika banyak yang bertanya-tanya kenapa bantal hotel feel so good. Lantas mengapa demikian? Berikut ulasannya.

Mengutip beddingcomfortstore, bantal hotel begitu nyaman karena memang menggunakan bantal dengan kualitas jempolan. Biasanya bantal hotel menggunakan 100 persen bulu angsa atau bulu asli.

Infografis Hotel di Luar Angkasa

Sarung bantal hotel juga seringnya menggunakan kain yang lembut dan mampu memberikan sirkulasi udara yang baik, yang dapat menjaga bantal tetap segar. Ini dilakukan untuk memberikan yang terbaik bagi kenyamanan para tamu hotel.

Bantal hotel cenderung lebih mahal, karena hotel rela mengeluarkan banyak biaya untuk membeli bantal berkualitas premium untuk tamunya. Beberapa hotel bahkan menggunakan bantal yang dirancang khusus.

Bantal tersebut ada yang menawarkan dukungan jangka panjang untuk kepala dan tubuh bagian atas.

Tidak sedikit juga yang memang dibuat agar dapat menjaga kesehatan kepala, leher, dan tulang belakang penggunanya.

