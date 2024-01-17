Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Rutin Makan Pepaya, Bisa Dapat 8 Manfaat Ini!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |22:45 WIB
Rutin Makan Pepaya, Bisa Dapat 8 Manfaat Ini!
Manfaat kesehatan buah pepaya, (Foto: Jcomp/Freepik)
BUAH pepaya tak hanya terkenal sebagai buah murah, enak, manis dan sering diolah sebagai rujak, tetapi juga memiliki sederet manfaat untuk kesehatan tubuh.

Dari meningkatkan sistem kekebalan tubuh hingga menjaga kesehatan kulit, pepaya telah terbukti menjadi pilihan yang ideal untuk memperkuat kualitas hidup. Buah ini memang tergolong murah dari segi harga dibandingkan jenis buah lainnya. Namun, bila melirik manfaat di dalamnya, pepaya bukan buah murahan.

Tidak salah bila pepaya dijadikan sebagai salah satu buah yang mendukung kesehatan tubuh. Lantas, apa saja manfaat pepaya untuk kesehatan? Berikut diantaranya, dilansir dari berbagai sumber, Rabu, (17/1/2024).

1. Jaga kesehatan pencernaan: Pepaya mengandung enzim papain, yang dapat membantu dalam pencernaan protein. Konsumsi pepaya dapat meningkatkan pencernaan dan mengurangi risiko terjadinya gangguan pencernaan seperti sembelit atau diare. Serat yang tinggi dalam pepaya juga membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan.

2. Jaga kesehatan kulit: Manfaat ini karena ada kandungan vitamin A, C, dan E dalam pepaya sangat baik untuk kesehatan kulit. Nutrisi ini membantu menjaga kelembapan kulit, mengembalikan kecerahan, dan memberikan tampilan yang lebih segar.

