6 Tips Masak Telur Mata Sapi agar Kuningnya Bulat Sempurna

TELUR mata sapi atau sunny side up merupakan salah satu menu favorit sejuta umat. Tak hanya kerap disantap untuk sarapan, namun juga bisa disajikan saat makan siang mau pun makan malam.

Sebagian dari Anda pasti pernah bertanya-tanya, mengapa penampilan telur mata sapi di iklan maupun di hotel-hotel mewah memiliki tampilan yang bulat sempurna dan menggugah selera.

Padahal, saat memasak telur mata sapi atau telur ceplok di rumah seringkali menghasilkan penampakan telur mata sapi yang selalu berbeda-beda. Nah agar telur sapi bisa punya tampilan sempurna, ada beberapa tips tersendiri.

Berikut, tips dan resep yang direkomendasikan Nick Korbee, chef dari Egg Shop di New York City, Rabu (17/1/2024)

1.Pakai wajan anti lengket : Akan sulit mendapatkan bentuk telur yang sempurna jika menempel di wajan. Makanya sebaiknya pilih wajan anti lengket karena sangat ideal untuk membuat telur setengah matang, karena sudah menambahkan minyak atau mentega menggunakan wajan biasa akan tetap membuat telur lengket.

2. Pakai minyak yang tepat: Menurut Korbee ada dua minyak terbaik yang digunakan untuk menggoreng telur, yaitu minyak zaitun dan canola. Minyak canola memiliki titik asap yang tinggi, sehingga sangat pas digunakan jika ingin hasil telur yang renyah. Selain itu, bisa juga pakai minyak zaitun karena cukup hanya dipanaskan sebentar. Anda juga bisa menggunakan mentega, yang paling mudah ditemukan di rumah.

Namun, jika memilih memakai mentega, pastikan api pada kompor kecil karena titik asap pada mentega lebih rendah dibandingkan canola dan minyak zaitun. Api besar akan membuat telur mudah gosong.