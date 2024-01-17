Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

7 Camilan Pedas Khas Bandung Paling Viral, Seblak hingga Sosis Goreng

7 Camilan Pedas Khas Bandung Paling Viral, Seblak hingga Sosis Goreng
7 Camilan Pedas Khas Bandung Paling Viral, (Foto: Dok)
A
A
A

Seblak adalah camilan pedas khas Bandung yang paling populer. Popularitas seblak semakin melambung usai selebritas Rafael Tan didapuk menjadi Duta Seblak.

Tapi, seblak bukan satu-satunya makanan pedas khas Bandung yang disukai pecinta kuliner. Ternyata ada sejumlah camilan yang juga bikin pecinta kuliner ketagihan.

Lantas, apa saja camilan pedas khas Bandung yang paling populer?

1. Seblak

Dikenal sebagai camilan pedas khas Bandung, seblak lezat dinikmati saat panas. Bahkan, saking pedasnya, seblak memiliki level kepedasan hingga lidah seolah terbakar, lho. Seblak umumnya terdiri dari berbagai isian, mulai dari kerupuk, makaroni, sosis, bakso, sayuran, telur, hingga ceker ayam.

2. Basreng

Bila tekstur bakso empuk dan kenyal serta dinikmati dengan kuah hangat, maka bakso yang satu ini teksturnya renyah dan gurih seperti keripik. Basreng sendiri adalah akronim dari 'bakso goreng'.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179764//campus_connect-PQHi_large.jpg
Okezone Beautyzone Talkshow 'From Passion to Profession' Bahas Tren dan Masa Depan Industri Kecantikan di Unpad!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172760//superbrands-Uqju_large.jpg
Superbrands Kembali Beri Penghargaan 58 Merek, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172757//wapimred_okezone_bernadheta_butet_dhaniar_ginting-iIGp_large.jpg
Okezone dan iNews Raih Penghargaan Superbrands Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/337/3167107//daily_buzz-IWBd_large.jpeg
Presiden Prabowo Blak-blakan Lawan Mafia Demo, Siapa? Tonton di The Daily Buzz Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/629/3166723//kreasi_anak-giam_large.jpg
Dik Doank Yakin Kreasi Anak untuk Negeri Perkuat Kedekatan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/629/3166678//kreasi_anak-ReDC_large.jpg
Kreasi Anak untuk Negeri dan Meet & Greet KIKO, Ajak Anak-Anak Berimajinasi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement