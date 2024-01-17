7 Camilan Pedas Khas Bandung Paling Viral, Seblak hingga Sosis Goreng

Seblak adalah camilan pedas khas Bandung yang paling populer. Popularitas seblak semakin melambung usai selebritas Rafael Tan didapuk menjadi Duta Seblak.

Tapi, seblak bukan satu-satunya makanan pedas khas Bandung yang disukai pecinta kuliner. Ternyata ada sejumlah camilan yang juga bikin pecinta kuliner ketagihan.

Lantas, apa saja camilan pedas khas Bandung yang paling populer?

1. Seblak

Dikenal sebagai camilan pedas khas Bandung, seblak lezat dinikmati saat panas. Bahkan, saking pedasnya, seblak memiliki level kepedasan hingga lidah seolah terbakar, lho. Seblak umumnya terdiri dari berbagai isian, mulai dari kerupuk, makaroni, sosis, bakso, sayuran, telur, hingga ceker ayam.

2. Basreng

Bila tekstur bakso empuk dan kenyal serta dinikmati dengan kuah hangat, maka bakso yang satu ini teksturnya renyah dan gurih seperti keripik. Basreng sendiri adalah akronim dari 'bakso goreng'.