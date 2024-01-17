Seblak adalah camilan pedas khas Bandung yang paling populer. Popularitas seblak semakin melambung usai selebritas Rafael Tan didapuk menjadi Duta Seblak.
Tapi, seblak bukan satu-satunya makanan pedas khas Bandung yang disukai pecinta kuliner. Ternyata ada sejumlah camilan yang juga bikin pecinta kuliner ketagihan.
Lantas, apa saja camilan pedas khas Bandung yang paling populer?
1. Seblak
Dikenal sebagai camilan pedas khas Bandung, seblak lezat dinikmati saat panas. Bahkan, saking pedasnya, seblak memiliki level kepedasan hingga lidah seolah terbakar, lho. Seblak umumnya terdiri dari berbagai isian, mulai dari kerupuk, makaroni, sosis, bakso, sayuran, telur, hingga ceker ayam.
2. Basreng
Bila tekstur bakso empuk dan kenyal serta dinikmati dengan kuah hangat, maka bakso yang satu ini teksturnya renyah dan gurih seperti keripik. Basreng sendiri adalah akronim dari 'bakso goreng'.