HOME WOMEN FOOD

10 Makanan Khas Indonesia yang Ternyata Paling Dibenci Bule

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |13:30 WIB
10 Makanan Khas Indonesia yang Ternyata Paling Dibenci Bule
10 Makanan Khas Indonesia yang Ternyata Paling Dibenci Bule, (Foto: Instagram @wasniahwinarni)
A
A
A

10 Makanan Khas Indonesia yang Ternyata Paling Dibenci Bule, menarik untuk diketahui dan bisa Anda dapatkan uraiannya lewat artikel berikut ini.

Kuliner Indonesia memang beragam macamnya, begitu pula rasa khasnya. Nah, kuliner Nusantara tentunya tak semua cocok di lidah orang asing.

Banyak beberapa turis asing atau bule yang menyukai makanan Indonesia, tetapi ada juga yang menbencinya. Kira-kira makanan apa saja yang dibenci bule? Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (17/1/2024) Berikut 10 makanan khas Indonesia yang paling dibenci bule.

1. Ceker: Ceker bisa diolah menjadi berbagai macam masakan. Bahkan bisa menjadi pelengkap beberapa hidangan, seperti pada makanan baso. Para turis biasanya sudah membayangkan bahwa ceker adalah makanan yang tidak sehat karena ceker sendiri merupakan kaki ayam, yang dianggap tak punya nilai gizi.

2. Jengkol: Jengkol memiliki wangi yang khas sehingga beberapa orang tidak menyukainya, begitupun dengan bule. Menurut para bule, jengkol dapat membuat mulut bau dan mengeluarkan aroma tidak sedap.

 

(10 Makanan Khas Indonesia yang Ternyata Paling Dibenci Bule, Foto: Instagram @nglasui)

3. Petai: Banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, tapi dengan baunya yang menyengat khas dan aroma menusuk, ternyata membuat para turis asing tidak menyukainya belum lagi ditambah dengan efek bisa membuat bau mulut.

 

(10 Makanan Khas Indonesia yang Ternyata Paling Dibenci Bule, Foto: Instagram IG @wasniahwinarni) 

Halaman:
1 2 3
      
