Momen Mahfud MD Ditanya Netizen, Tim Indomie Kuah atau Goreng? Begini Jawabannya

CALON wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD gemar berbincang-bincang dengan netizen melalui fitur Live TikTok. Dirinya kerap kali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari para netizen dalam live tersebut.

Dalam akun Instagramnya @mohmahfudmd, dirinya sering membuat konten Tanya Prof Mahfud yang diambil dari penggalan pertanyaan dalam live TikToknya. Mahfud bukan hanya menjawab pertanyaan seputar politik, melainkan pertanyaan-pertanyaan nyeleneh dari netizen pun ia jawab.

Salah satunya pertanyaan dari seorang netizen bernama Bella Indah Pertiwi. Netizen tersebut menanyakan kepada Mahfud, mana yang lebih ia suka, indomie goreng atau indomie kuah?

Menanggapi pertanyaan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia ini menyatakan bahwa dirinya menyukai keduanya. Terkadang ia memilih indomie kuah atau pun goreng berdasarkan dengan kondisi cuaca yang ada.

“Bagi saya sama aja goreng apa kuah, tergantung situasinya. Mungkin kalo sedang agak hujan gitu, pinginnya yang kuah panas,” jelas Mahfud MD dalam unggahannya, dikutip MNC Portal Indonesia, Rabu (17/1/2024).

Ketika cuaca sedang panas dan terik, dirinya lebih memilih mie goreng dibandingkan mie kuah. Meskipun begitu, dirinya mengaku tidak ada obsesi berlebihan antara mie kuah ataupun goreng.