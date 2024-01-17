Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Momen Mahfud MD Ditanya Netizen, Tim Indomie Kuah atau Goreng? Begini Jawabannya

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |10:19 WIB
Momen Mahfud MD Ditanya Netizen, Tim Indomie Kuah atau Goreng? Begini Jawabannya
Mahfud MD.
A
A
A

CALON wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD gemar berbincang-bincang dengan netizen melalui fitur Live TikTok. Dirinya kerap kali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari para netizen dalam live tersebut. 

Dalam akun Instagramnya @mohmahfudmd, dirinya sering membuat konten Tanya Prof Mahfud yang diambil dari penggalan pertanyaan dalam live TikToknya. Mahfud bukan hanya menjawab pertanyaan seputar politik, melainkan pertanyaan-pertanyaan nyeleneh dari netizen pun ia jawab.

Salah satunya pertanyaan dari seorang netizen bernama Bella Indah Pertiwi. Netizen tersebut menanyakan kepada Mahfud, mana yang lebih ia suka, indomie goreng atau indomie kuah?

Menanggapi pertanyaan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia ini menyatakan bahwa dirinya menyukai keduanya. Terkadang ia memilih indomie kuah atau pun goreng berdasarkan dengan kondisi cuaca yang ada.

“Bagi saya sama aja goreng apa kuah, tergantung situasinya. Mungkin kalo sedang agak hujan gitu, pinginnya yang kuah panas,” jelas Mahfud MD dalam unggahannya, dikutip MNC Portal Indonesia, Rabu (17/1/2024).

Ketika cuaca sedang panas dan terik, dirinya lebih memilih mie goreng dibandingkan mie kuah. Meskipun begitu, dirinya mengaku tidak ada obsesi berlebihan antara mie kuah ataupun goreng. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mi Jawa Mi goreng Mahfud MD
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/612/2962518/mahfud-md-disambut-tari-rentak-bulian-di-gelanggang-remaja-ini-maknanya-MKx5nKooaS.jpg
Mahfud MD Disambut Tari Rentak Bulian di Gelanggang Remaja, Ini Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/298/2962458/keseruan-mahfud-md-santap-gulai-ikan-selar-khas-riau-irenYgpC52.jpeg
Keseruan Mahfud MD Santap Gulai Ikan Selar Khas Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/612/2959255/potret-gagah-mahfud-md-dalam-balutan-jaket-bomber-netizen-pendekar-kita-5zhtjvrV6y.jpg
Potret Gagah Mahfud MD dalam Balutan Jaket Bomber, Netizen: Pendekar Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/194/2958678/5-fakta-busana-ganjar-pranowo-dan-mahfud-md-di-acara-debat-dibuat-180-hari-tanpa-pewarna-kimia-AOBq065qaW.jpg
5 Fakta Busana Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Acara Debat, Dibuat 180 Hari Tanpa Pewarna Kimia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/194/2958333/mahfud-md-ganjar-pranowo-ganti-outfit-jadi-beskap-usai-debat-cawapres-berdayakan-umkm-dan-ramah-lingkungan-QiujcEIck8.jpg
Mahfud MD-Ganjar Pranowo Ganti Outfit Jadi Beskap Usai Debat Cawapres, Berdayakan UMKM dan Ramah Lingkungan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/194/2958296/filosofi-menyentuh-di-balik-sepatu-kulit-ganjar-pranowo-dan-mahfud-md-di-debat-pilpres-7RxwsOVpzM.jpg
Filosofi Menyentuh di Balik Sepatu Kulit Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Debat Pilpres
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement