HOME WOMEN FASHION

Potret Kece Siti Atikoh Pakai Tenun Minahasa saat Senam Pagi di Manado

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |19:43 WIB
Potret Kece Siti Atikoh Pakai Tenun Minahasa saat Senam Pagi di Manado
Potret Siti Atikoh, (Foto: Tim Siti Atikoh)
A
A
A

ISTRI Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh melangsungkan safari kampanye hari kedua di kota Manado, Sulawesi Utara, di hari ini, Rabu (17/1/2024), pada hari kedua ini, Atikoh memulainya dengan kegiatan jalan pagi dan senam ceria bersama ribuan warga di kawasan Megamas, Kecamatan Sario, Sulawesi Utara.

 BACA JUGA:

Hadir sekitar pukul 07.30 WITA, Atikoh pun tampak modis dan kekinian dengan busana yang kasual san sporty di momeh senam pagi ini. Dengan gaya yang simple, Atikoh hadir mengenakan T-shirt hitam bertuliskan Ganjar-Mahfud 2024 dengan simbol angka tiga sebagai nomor urut paslon ini.

(Foto: Tim Atikoh) 

 BACA JUGA:

Tak hanya itu, Atikoh juga mengenakan hijab berwarna merah muda untuk memberikan kesan feminim pada balutan busananya yang serba hitam. Adapun kain tenun Minahasa Bantenan juga dikenakan Atikoh sebagai asesoris untuk menambah kesan modis pada penampilannya. Kain tenun yang ia dapat saat tiba di Bandara Sam Ratulangi pada Selasa (16/1/2024) ini kembali ia gunakan saat senam pagi.

Kain tersebut bernuansa hitam, putih dan merah sehingga menambah kesan tradisional yang kental, namun tetap kece di saat yang bersamaan.

Halaman:
1 2
      
