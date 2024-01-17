Potret Ganteng dan Modis RIIZE, Bikin Heboh Fashion Show Louis Vuitton di Paris

SETELAH Karina Aespa di Milan Fashion Week, kini giliran sang junior, RIIZE yang bikin heboh gelaran Paris Fashion Week pekan ini.

Keenam personel RIIZE (minus Seunghan), Sungchan, Shotaro, Wonbin, Eunseok, Sohee dan Anton diketahui hadir di Paris Fashion Week tahun ini. Kehadiran grup pelantun hits Get A Guitar, Talk Saxy dan Love 119 tersebut menjadi debut perdana RIIZE di perhelatan pekan mode dunia.

Ya, hanya setelah empat bulan debut, grup pendatang baru besutan SM Entertainment tersebut didapuk menjadi ambassador untuk Louis Vuitton. Mengutip WWD, Rabu (17/1/2024) kehadiran RIIZE menjadi daya tarik terbesar bagi para penggemar yang menunggu di luar lokasi pagelaran fashion show. Tak heran kehadiran RIIZE jadi buah bibir dan trending di sosial media.

(Foto: Twitter @25ans_jp)

Hadir dan duduk di barisan terdepan peragaan busana Louis Vuitton untuk koleksi Musim Gugur/Musim Dingin 2024 yang dihelat Pharrel Williams sebagai direktur kreatif dengan mengusung konsep Cowboy, pedesaan ke dalam kota di Paris tersebut, gaya penampilan RIIZE memang langsung menjadi pusat perhatian.