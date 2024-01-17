Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Milan Fashion Week: Prada Hadirkan Setelan Kantor Pria

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |14:37 WIB
Milan Fashion Week: Prada Hadirkan Setelan Kantor Pria
Prada Milan Fashion Week. (Foto: Instagram)
A
A
A

RUMAH mode Prada menghadirkan koleksi pakaian siap pakai pria di Milan Fashion Week. Prada menampilkan nuansa alam di dalam ruangan, untuk menciptakan latar belakang koleksi pakaian pria Musim Gugur/Dingin 2024-2025, yang dirancang untuk mengundang orang keluar.

Ditulis untuk Hindustan Times, catwalk Prada yang dilapisi kaca plexiglass, diperbarui untuk musim baru, mengalir di atas bebatuan dan gemerisik dedaunan sungai buatan.

Prada di Milan Fashion Week

Sementara itu penonton duduk di kursi meja berwarna biru yang disusun pada jalur berputar. Panggung ini diatur untuk mengeksplorasi ketegangan antara alam dan dunia kerja. Raf Simons, salah satu direktur kreatif Prada mengatakan koleksi tersebut berkaitan dengan air dalam berbagai bentuknya, yakni laut, hujan, sungai, dan es.

Pakaian pelengkap seperti sandal dan sepatu flat formal dengan palet warna putih dan biru kehijauan. Mantel kulit yang elegan dengan kerah bulu dan topi kapten menawarkan aksen bahari, salah satu dari banyak tren detail dan siluet dari tahun 1920-an hingga 1960-an."Kami ingin mengubah dan menantang arsitektur pakaian," kata Simons.

Dalam setelan kantor, dasi beraksen putih dikenakan di atas kemeja dua warna. Jaket juga memiliki proporsi yang penting. Sabuk kulit pada celana panjang bisa digunakan untuk menggantikan ikat pinggang, dan diikatkan di pinggul dengan aksen tenunan atau tanpa motif dan sengaja dipasang miring.

Halaman:
1 2
      
