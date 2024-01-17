Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Model Asal Bandung Raihan Fahrizal, Kini Tampil dalam Louis Vuitton Show di Paris Fashion Week

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |13:19 WIB
Model Asal Bandung Raihan Fahrizal, Kini Tampil dalam Louis Vuitton Show di Paris Fashion Week
Raihan Fahrizal. (Foto: Instagram)
PERAGAAN busana Paris Fashion Week digelar mulai 16-21 Januari 2024 di Paris, Prancis. Salah satu model asal Indonesia, Raihan Fahrizal pun tampil menjadi salah satu model di runway Louis Vuitton Men's Fall-Winter 2024 Show.

Raihan Fahrizal merupakan model kelahiran Bandung yang telah menggeluti bidang modeling sejak tahun 2018 lalu. Kini dirinya menghiasi runway koleksi terbaru Louis Vuitton oleh Pharrell Williams sebagai men's creative director terbaru mereka.

Raihan LV

Raihan mengenakan setelan jas berwarna terracotta dengan bagian celana yang loose. Dirinya juga memakai leather boots dengan bermotif layaknya kulit ular yang eksotis. Ditambah dengan tas hitam berukuran sedang yang dijinjing sepanjang runway.

Pertunjukan ini dilaksanakan di Jardin d’Acclimatation, Paris. Dengan mengusung konsep The Wild American West, Louis Vuitton menghadirkan koleksi outfit menawan dan manly layaknya cowboy di Virginia, Amerika.

Ini bukan kali pertama Raihan berjalan di runway koleksi Louis Vuitton, pada tahun 2022 lalu dirinya turut tampil menghiasi runway Louis Vuitton dengan tema Virgil Abloh “STILL THERE” - SWAG HOMMES MAGAZINE.

Tak cuma itu, pria berusia 22 tahun pernah menjadi model untuk brand ternama Yves Saint Laurent dalam koleksi Men’s Spring/Summer 2022. Raihan menjadi satu-satunya model asal Indonesia yang memperagakan koleksi tersebut.

