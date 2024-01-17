Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Frank & Co Gandeng Monica Ivena, Luncurkan Love Poetry Collection

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |12:48 WIB
Frank & Co Gandeng Monica Ivena, Luncurkan Love Poetry Collection
Cincin Karya Frank & Co. X Monica Ivena. (Foto: Frank & Co.)
A
A
A

JENAMA perhiasan Frank & co. meluncurkan koleksi terbarunya, Love Poetry Collection, yang berkolaborasi dengan fashion designer kenamaan Indonesia, Monica Ivena. Koleksi perhiasan ini merupakan ungkapan perasaan cinta yang mendalam, seperti saat menulis puisi yang unik, spesifik, dan sangat personal.

Dalam kolaborasi kali ini, Frank & co. berkolaborasi dengan Monica Ivena untuk mempersembahkan perhiasan berlian yang menitikberatkan pada perasaan cinta yang mendalam dan personal layaknya sebuah puisi.

“Setelah kerja sama yang sukses pada fashion show Kaleidoscope Dreams di tahun 2023 lalu, Frank & co. melanjutkan kolaborasi dengan Monica Ivena dalam persembahan yang istimewa kali ini, Love Poetry Collection," tutur Ferdy Felano selaku General Manager Frank & co. dalam keterangan tertulisnya.

Cincin Nikah

"Koleksi ini merupakan paduan antara desain Monica Ivena yang khas, yakni whimsical tapi juga elegan dan penuh detail, dengan craftsmanship serta material dari Frank & co. yang menghasilkan perhiasan yang timeless dan berkualitas," tambah dia.

Paduan ini pun kemduian disatukan dengan nilai filosofis yang menghadirkan representasi dari emosi serta perjalanan cinta tiap pasangan yang unik layaknya puisi cinta yang mendalam dalam bentuk Couple Ring & Promise Ring. Love Poetry Collection ini tentunya sejalan dengan kampanye Nyatakan dengan Frank & co., yakni bentuk apresiasi terhadap orang-orang, harapan, serta momen berharga di dalam hidup.

Cincin Nikah

Senada, Monica Ivena, fashion designer dan kolaborator dalam Love Poetry Collection dengan Frank & co., menyatakan kolaborasi ini merupakan perayaan dan ungkapan kisah cinta dari perjalanan cinta setiap pasangan.

"Koleksi Love Poetry menggambarkan emosi cinta yang dirasakan ketika melihat orang yang dicintai, dan membuka mata serta hati pada cara kita untuk hidup. Menurut saya, jatuh cinta membantu adanya pertumbuhan, sebagai individu dan jiwa," jelas dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
