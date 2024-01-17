Film Rambut Kafan Tayang 18 Januari 2024, Terinspirasi dari Kisah Nyata

Film Rambut Kafan yang tayang perdana 18 Januari 2024 menjadi suguhan film penuh misteri dan menegangkan, serta terinspirasi dari kisah nyata. (Foto: dok iNews Media Group/Jack Newa)

JAKARTA - Film penuh misteri dan ketegangan Rambut Kafan, akan menghiasi layar bioskop Tanah Air pada 18 Januari 2024. Film genre horor yang terinspirasi dari kisah nyata ini menawarkan pengalaman yang menyeramkan, dan tak terlupakan bagi pecinta film horor Tanah Air.

Rambut Kafan terinspirasi dari cerita kejadian santet menggunakan rambut kafan. Cerita mistis ini kemudian viral di akun horor TikTok. Viralnya cerita santet tersebut, menarik perhatian rumah produksi Voxineema, untuk mengangkat cerita tersebut dalam film layar lebar.

Menariknya, film Rambut Kafan ini terinspirasi dari kisah nyata yakni sebuah ritual kuno yang pernah terjadi di desa yang terpencil. Alasan mengapa diberi judul rambut kafan, salah satunya karena rambut adalah salah satu benda yang sering digunakan dalam ritual ilmu hitam.

Voxineema yang dimotori Produser handal Shankar RS, Eksekutif Produser Wina Aditri, dan Co Produser Heri MS, Navi Ananda, membuat film ini kental dengan kesan mistis. Shankar dikenal luas sebagai produser film-film horor, seperti Terowongan Casablanca, Goyang Karawang, Hantu Jeruk Purut, Rumah Pondok Indah, Suzanna Hantu Ambulance, Taman Lawang, dan lainnya.

Dalam Gala Premiere Film Rambut Kafan, Selasa, 16 Januari 2024, di XXI Epicentrum, Jakarta, Shankar menjelaskan betapa seriusnya ia menggarap film ini. Acara ini turut dihadiri para pemain Rambut Kafan serta ratusan tamu undangan.

Bagi Shankar film ini sekaligus menjadi debut kembalinya ke layar lebar setelah tiga tahun vakum. Dalam film Rambut Kafan, pria yang dikenal sebagai salah satu tokoh di dunia perfilman Tanah Air ini menggandeng sutradara berpengalaman, Helfi Kardit. Menurutnya, Helfi memiliki pemahaman mendalam dengan alur cerita dalam genre horor.

“Film ini intinya ada keluarga yang ingin kaya, namun ditempuh dengan jalan pintas. Rambut Kafan bukan sekedar horor, tapi thriller. Jadi, penonton nggak bisa nebak siapa “orang” di balik ini,” tuturnya.

Produser Shankar RS bersama Virnie Ismail saat menghadiri Gala Premiere Rambut Kafan di XXI Epicentrum, Jakarta. (Foto: dok iNews Media Group/Jack Newa)

Pesan Moril Rambut Kafan