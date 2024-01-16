4 Potret Cantik Anya Geraldine Tiru Tampilan Cher, Netizen: Kok Kayak Memedi

ANYA Geraldine nampak menjalani pemotretan dengan fotografer Winston Gomez. Kali ini, dia menciptakan kembali tampilan ikonik dari penyanyi asal Amerika, Cher.

Dalam pemotretan itu, Anya tampil elegan dalam balutan dress dress aksen bulu-bulu. Dia juga memakai makeup bold ala gotik yang membuat penampilannya bikin pangling.

"Well said, Cher," tulis Anya dalam keterangan fotonya. Berikut rangkumannya dari Instagram @anyageraldine.

Pakai makeup bold

Potret Anya Geraldine pose close up dalam pemotretan terbarunya. Di foto ini dia memakai makeup bold di bagian mata dan lipstik warna nude. Dia pose sambil menopang kepalanya dengan tatapan mata tajam. Kecantikan Anya begitu terpancar di foto ini.

Tampil elegan

Foto OOTD Anya saat jalani pemotretan. Di foto ini dia memilih memakai dress dari Adeline Esther. Dress yang ia pakai berwarna pitih dengan aksen bulu-bulu. Tampilan rambut panjangnya digerai. Penampilan Anya disorot netizen karena seperti hantu.

"Kok kayak memedi yah," kata @baguss***

"Serem banget," tambah @raraa**