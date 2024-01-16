Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Siti Atikoh Disambut Tarian Perang Khas Minahasa saat Tiba di Manado

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |18:51 WIB
Siti Atikoh Disambut Tarian Perang Khas Minahasa saat Tiba di Manado
Siti Atikoh disambut tarian perang Minahasa. (Foto: MPI/ Devi Pattricia)
A
A
A

ISTRI calon presiden (Capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti disambut hangat dengan Tarian Perang khas Minahasa ketika baru saja tiba di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Selasa (16/1/2024).

Tarian tersebut adalah Tarian Kabasaran yang menampilkan gerakan enerjik yang merepresentasikan semangat prajurit perang. Atiko tiba di Manado pukul 15.00 WITA. Ibunda dari Alam Ganjar ini langsung disambut oleh para kader PDI Perjuangan di Sulawesi Utara.

Istri Kedua DPD PDI Perjuangan Sulut, Rita Tamuntuan turut hadir dan menyambut kedatangan Atikoh dengan sangat hangat. Dalam safari politiknya ke Manado ini, Atikoh disambut dengan sangat meriah oleh ratusan warga setempat dan simpatisan yang tak sabar dan telah menunggu di luar bandara untuk melihat kedatangan Atikoh di tanah kelahirannya.

Sepanjang perjalanan keluar bandara, Atikoh diiringi para penari yang menyambut kedatangannya. Para penari lengkap menggunakan pedang pada kostumnya. Melihat hangatnya sambutan para warga Manado, Atikoh pun tak henti-hentinya melemparkan senyuman hangat.

Siti Atikoh

