Potret Rebecca Klopper Berhijab, Ikut Kajian Ustadz Hanan Attaki Bareng Syifa Hadju

BEBERAPA kali tersandung masalah video asusila, Rebecca Klopper kini berbagi momen tengah mengikuti kajian Ustad Hanan Attaki bersama sahabatnya, Syifa Hadju. Rebecca Klopper membagikan potret terbarunya mengenakan hijab di Instagram Story akun pribadinya.

Dalam potret yang dibagikan, Becca dan Syifa yang tampil anggun dengan balutan hijab itu tampak serius mendengarkan tausiyah dari Ustad Hanan Attaki. Mereka juga tampak menitikkan air mata ketika berdoa bersama.

Becca mengaku dirinya sudah lama ingin mengikuti acara serupa lantaran dirinya memiliki banyak pertanyaan terkait agama yang belum ditemukan jawabannya. Namun, dia kerap merasa insecure lantaran merasa tak pantas untuk berkumpul bersama orang-orang yang dinilainya memiliki pemahaman agama yang jauh lebih luas ketimbang dirinya.

Belum lagi dirinya kerap merasa dikucilkan dengan orang-orang yang merasa ilmu agamanga tinggi, sehingga Becca ragu untuk menanyakan soal agama kepada mereka.

"Kadang-kadang suka cerita di private account kalau guetuu banyak penasarannya loh, pengen ikut acara kayak gini pengen tau banyak hal, tapi gmn ya kalau ketemu yg judgemental gitu dari dalam diri aja ngerasa nggak pantes, apalagi di sinisin orang makin down dan ciut," tulis Becca dikutip dari Instagram Stornya.