HOME WOMEN LIFE

5 Potret Ganteng Park Min Kyu, Polisi Air Paling Green Flag dari Single's Inferno 3

Lidia Pratama , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |18:30 WIB
5 Potret Ganteng Park Min Kyu, Polisi Air Paling <i>Green</i> <i>Flag</i> dari Single's Inferno 3
Potret ganteng Park Min Kyu, (Foto: Instagram @ssrt_mk)
A
A
A

POTRET Park Min Kyu, seorang polisi  ganteng yang bertugas di Tim Penyelamatan Khusus Laut dan Penjaga Pantai Korea, menjadi sorotan netizen setelah muncul sebagai idola baru seiring dengan melejitnya program dating show Single's Inferno Season 3.

Dikenal sebagai pria dengan julukan green flag, sikapnya yang gentlemen, lembut di balik sosoknya yang tampan dan gagah tak heran membuatnya menjadi idaman banyak netizen.

Penasaran seperti apa potretnya? Dihimpun dari Instagram pribadinya, @ssrt_mk, pada Selasa (16/1/2024) berikut adalah lima potret menarik dari sosok polisi air ganteng ini.

1. Bak model: Jika sehari-hari bekerja sebagai polisi air, kali ini Minkyu melepas seragam polisinya dengan sejenak menjadi model professional. Bergabung bersama para cast dating reality show Netflix 'Single's Inferno' Season 3 lainnya seperti Lee Gwanhee, Choi Hyeseon, hingga Yoon Sieun, Minkyu begitu gagah mengenakan outfit kombinasi leather coat hitam oversized, kemeja putih, dan celana jeans, penampilannya menciptakan kesan yang stylish dan berkelas.

2. Sporty: Nah kalau ini potret ganteng Minkyu ketika berolahraga hiking. Dalam potret ini, Park Min Kyu memakai sleeveless top berwarna putih dengan tambahan bucket hat dan backpack warna hitam. Penampilannya yang sporty dan casual berhasil menonjolkan tubuh kekar, kulit tan eksotis seksi dan ototnya yang ideal.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
