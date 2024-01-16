Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Momen Manis Ayah Pulang Kerja Dapat Kejutan dari Anak, Netizen: Kado Termahal

Lidia Pratama , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |16:30 WIB
Viral Momen Manis Ayah Pulang Kerja Dapat Kejutan dari Anak, Netizen: Kado Termahal
Viral ayah dapat surprise ultah dari anak, (Foto: TikTok @akyutv)
A
A
A

ORANG tua mana sih yang tak senang, merasa bahagia jika diperhatikan dan disayang oleh anak-anak tercintanya?

Kebahagiaan inilah yang tengah dirasakan oleh seorang ayah, yang videonya ramai viral di linimasa media. Beredar video yang memperlihatkan seorang ayah mendapat kejutan ulang tahun dari dua orang anaknya yang masih balita. Hal ini berhasil membuat banyak netizen terharu.

Video berdurasi 25 detik yang diunggah melalui akun TikTok @akuytv tersebut, memperlihatkan adegan sang netizen baru saja tiba di rumah dan membuka pintu, langsung disambut dua anaknya yang masih balita, seorang anak perempuan dan laki-laki membawa sebuah kue ulang tahun dengan lilin.

Sambil tersenyum lebar, keduanya menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk sang ayah tecinta yang baru pulang kerja.

"Lagi capek-capeknya pulang kerja hilang seketika," ungkap pemilik akun sebagai keterangan video, dikutip pada Selasa (16/1/2024)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement