Viral Momen Manis Ayah Pulang Kerja Dapat Kejutan dari Anak, Netizen: Kado Termahal

ORANG tua mana sih yang tak senang, merasa bahagia jika diperhatikan dan disayang oleh anak-anak tercintanya?

Kebahagiaan inilah yang tengah dirasakan oleh seorang ayah, yang videonya ramai viral di linimasa media. Beredar video yang memperlihatkan seorang ayah mendapat kejutan ulang tahun dari dua orang anaknya yang masih balita. Hal ini berhasil membuat banyak netizen terharu.

Video berdurasi 25 detik yang diunggah melalui akun TikTok @akuytv tersebut, memperlihatkan adegan sang netizen baru saja tiba di rumah dan membuka pintu, langsung disambut dua anaknya yang masih balita, seorang anak perempuan dan laki-laki membawa sebuah kue ulang tahun dengan lilin.

Sambil tersenyum lebar, keduanya menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk sang ayah tecinta yang baru pulang kerja.

"Lagi capek-capeknya pulang kerja hilang seketika," ungkap pemilik akun sebagai keterangan video, dikutip pada Selasa (16/1/2024)