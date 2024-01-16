5 Tips Mencuci Boneka agar Tidak Jadi Sarang Debu

BONEKA jadi salah satu mainan yang paling banyak, paling sering dimiliki oleh anak-anak sebagai teman bermain si kecil yang sering dibawa ke mana pun.

Nah, di sisi lain para orang tua harus memperhatikan kebersihan boneka, karena bila dibiarkan bisa menjadi sarang virus dan penyebab penyakit. Memang yuntuk membersihkan boneka sendiri bisa dilakukan di laundry atau cuci di rumah.

Nah bagi para Moms yang ingin mencuci boneka sendiri di rumah sangat mudah dan praktis. Namun tetap perlu hati-hati dalam mencuci boneka, terutama yang berbahan wol. Sebab dapat merusak tekstur bahan dan isi di dalam boneka tersebut.

Berikut cara mencuri boneka menggunakan tangan, seperti dilansir dari berbagai sumber, Selasa (16/1/2024)

1. Pertama-tama, Anda bisa melarutkan deterjen cair ke dalam ember yang berisi air dingin atau air biasa. Jumlah air sesuaikan dengan ukuran dari boneka.

2. Rendam boneka ke dalam rendaman air tersebut kira-kira 30 menit agar kotoran yang menempel bisa terangkat. Kemudian sesekali bisa menggoyang-goyang boneka tersebut sambil dibersihkan permukaannya.