Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Istri Shin Tae Yong yang Awet Muda

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |10:40 WIB
5 Potret Istri Shin Tae Yong yang Awet Muda
Ilustrasi potret istri Shin Tae Yong (Foto: Instagram)
A
A
A

INTIP 5 potret istri Shin Tae Yong yang awet muda menarik untuk diulas. Istri pelatih Timnas Indonesia bernama Cha Young Joo ini membuat penasaran warganet dikarenakan memiliki wajah canti dan terlihat awet muda.

Keduanya menikah pada 1995 silam serta dikaruniai dua orang anak bernama Shin Jae-won dan Shin Jae-hyeok yang kini sudah beranjak dewasa.

Penampilannya tak kalah dengan gadis muda masa kini. Tak hanya itu badannya juga proporsional bahkan ketika foto bersama anaknya. Lantas seperti apa gaya istri Shin Tae Yong?

Berikut 5 potret istri Shin Tae Yong yang awet muda:

1. Punya Tubuh Langsing

Istri Shin Tae Yong langsing

Cha Young Joo memiliki badan ideal seperti wanita Korea Selatan pada umumnya. Hal itu terlihat ketika dirinya ikut menyaksikan salah satu pertandingan Timnas Indonesia. Nampak Cha Young Joo yang mengenakan kaos putih memperlihatkan tubuhnya yang langsing.

2. Cantik dengan Gaya Kasual

Istri Shin Tae Yong cantik

Pertama ada potret Cha Young Joo bersama dengan Shin Tae-yong. Cha Young Joo tampak cantik bergaya kasual dengan wajah dipoles makeup tipis dan rambut dikuncir. Tampak awet muda, banyak orang tak menyangka Cha Young Joo merupakan ibu dari dua orang anak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement