5 Potret Istri Shin Tae Yong yang Awet Muda

INTIP 5 potret istri Shin Tae Yong yang awet muda menarik untuk diulas. Istri pelatih Timnas Indonesia bernama Cha Young Joo ini membuat penasaran warganet dikarenakan memiliki wajah canti dan terlihat awet muda.

Keduanya menikah pada 1995 silam serta dikaruniai dua orang anak bernama Shin Jae-won dan Shin Jae-hyeok yang kini sudah beranjak dewasa.

Penampilannya tak kalah dengan gadis muda masa kini. Tak hanya itu badannya juga proporsional bahkan ketika foto bersama anaknya. Lantas seperti apa gaya istri Shin Tae Yong?

Berikut 5 potret istri Shin Tae Yong yang awet muda:

1. Punya Tubuh Langsing





Cha Young Joo memiliki badan ideal seperti wanita Korea Selatan pada umumnya. Hal itu terlihat ketika dirinya ikut menyaksikan salah satu pertandingan Timnas Indonesia. Nampak Cha Young Joo yang mengenakan kaos putih memperlihatkan tubuhnya yang langsing.

2. Cantik dengan Gaya Kasual





Pertama ada potret Cha Young Joo bersama dengan Shin Tae-yong. Cha Young Joo tampak cantik bergaya kasual dengan wajah dipoles makeup tipis dan rambut dikuncir. Tampak awet muda, banyak orang tak menyangka Cha Young Joo merupakan ibu dari dua orang anak.