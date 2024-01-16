Check It Out! Ini Tips dan Cara Merias Mata agar Penampilan Makin Fresh

Ini Tips dan Cara Merias Mata agar Penampilan Makin Fresh, (Foto: Dok)

Cara merias mata berikut ini bikin penampilan makin fresh. Cukup dengan penggunaan eyeliner dan beberapa item make up lainnya, Anda sudah bisa mengkreasi berbagai warna dan bentuk garis mata yang sesuai karakter.

Nah, bagi yang ingin mendapatkan looks seputar mata yang lebih fresh dan stunning, ikuti tips dan cara merias mata berikut ini:

1. Eyeliner Berwarna Terang

Bila kamu bermata sipit, cara sederhana membuat mata terlihat lebih besar adalah memakai eyeliner berwarna terang di waterline bawah. Caranya, berikan warna terang di waterline dan membaurkan warna eyeliner yang sedikit lebih gelap di bawahnya.

2. Gunakan Maskara Biru

Maskara berwarna biru tidak hanya cocok untuk semua warna mata, tapi juga membuat sisi bagian putih mata terlihat lebih cerah. Jadi, matamu akan terlihat lebih cerah dan segar.

3. Highlight Inner Corner

Menambahkan highlighter atau shimmer akan membuat area mata terlihat lebih segar. Jangan lupa memakai formula yang tahan lama agar riasan tidak mudah luntur.