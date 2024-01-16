Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Pesona Cantiknya Karina Aespa, Bikin Gempar Fashion Show Prada di Milan

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |17:30 WIB
Pesona Cantiknya Karina Aespa, Bikin Gempar Fashion Show Prada di Milan
Pesona cantik Karina Aespa, (Foto: SM Entertainment)
A
A
A

KARINA Aespa jadi salah satu selebriti dunia yang turut hadir di gelaran pekan mode di Milan, Milan Fashion Week baru-baru ini.

Leader Aespa tersebut diketahui hadir untuk fashion show FW24 Menswear untuk rumah mode Prada. Menariknya, Karina menjadi satu-satunya selebriti perempuan yang diundang ke acara pagelaran busana pria tersebut.

Mengutip Allkpop, Selasa (16/1/2024) pelantun hits Next Level, Drama, Savage dan Black Mamba tersebut hadir dengan tampilan sempurna, mengenakan gaun putih selutut model sleveless memukau, dipadukan bersama mini bag warna hijau neon serta pump high heels hitam. Gaya penampilan memancarkan keanggunan dirinya dengan maksimal.

(Foto: Twitter Official Aespa) 

Bak glow in dark, pesona kecantikan Karina begitu memanca di tengah lautan pakaian berwarna gelap di dalam venue. Tak heran, begitu banyak kilatan jepretan kamera yang mengabadikan momen para penggemar dan orang-oang yang lewat memuji kecantikan sempurna Karina.

Halaman:
1 2
      
