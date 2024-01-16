8 Tips Cegah Koper Hilang saat Bepergian, Nomor 2 Jarang Disadari Traveler

SAAT Anda berpergian, risiko kehilangan koper selalu mengintai, dan itu bisa menjadi pengalaman yang sangat mengganggu. Oleh karenanya, penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan agar koper anda tetap aman dan tidak hilang selama perjalanan.

Untuk memastikan koper Anda tetap aman dan tidak hilang selama perjalanan, berikut Okezone rangkumkan delapan tips cerdas yang bisa diterapkan sebelum dan selama perjalanan anda, seperti dikutip dari Travelocity.

1. Pakai tali berwarna cerah

Salah satu solusi praktis adalah menggunakan tali bagasi yang cerah dan unik. Tak hanya memberikan penampilan menarik pada koper Anda, tetapi tali bagasi ini juga memberikan manfaat tambahan yang signifikan.

Tali bagasi yang mencolok akan memudahkan anda untuk mengidentifikasinya, sehingga anda tidak perlu kebingungan.

Selain itu, beberapa tali bagasi dilengkapi dengan fitur keamanan ekstra, seperti kunci dan alat pelacak. Pastikan untuk memilih tali bagasi yang disetujui oleh Transportation Security Administration (TSA).

2. Pasangi GPS

Pertimbangkan untuk menggunakan pelacak GPS. Pelacak GPS dapat memberikan ketenangan pikiran ekstra dengan memungkinkan anda melacak posisi tepat dari bagasi anda selama perjalanan.

Sebelum memutuskan, pastikan untuk memeriksa cakupan jangkauan, ketersediaan jaringan telepon, dan fitur lainnya. Beberapa GPS mungkin memiliki batasan atau memerlukan sinyal telepon seluler untuk berfungsi.

3. Bersihkan label dan stiker lama

Salah satu langkah sederhana yang sering kali terlupakan namun sangat efektif untuk mencegah kehilangan bagasi adalah dengan menghapus tag atau stiker lama dari koper anda.

Sebelum menyerahkan bagasi di bandara, pastikan untuk membersihkan semua label, stiker, atau kode batang yang terdapat pada bagasi anda.

Jika koper anda sampai tersesat, petugas bandara akan lebih mudah mengidentifikasi tujuan yang benar dan mengarahkannya ke tujuan yang sesuai.

4. Simpan informasi dengan aman

Penting untuk menyimpan informasi anda dengan baik, baik di luar maupun di dalam koper. Mulailah dengan menempelkan label bagasi di bagian luar dan dalam koper. Pastikan label tersebut mencakup informasi dasar anda, seperti nama, email, dan nomor telepon.

Informasi ini sangat berguna jika bagasi anda terpisah atau tertukar selama perjalanan. Dengan adanya petunjuk yang jelas, ada peluang untuk mendapatkan kembali koper anda dengan cepat.

5. Packing rapih

Packing secara terorganisir tak hanya memberikan keuntungan selama perjalanan, tetapi juga memudahkan proses pemeriksaan bagasi.

Pastikan untuk merapikan semua kabel atau barang yang mungkin akan diperiksa oleh petugas keamanan, sehingga mereka dapat dengan mudah melihat dan memeriksa tanpa harus mengacak-acak isi tas anda.