HOME WOMEN TRAVEL

Serunya Berwisata ke Hopping Island Karimunjawa Nggak Sampai Rp200 Ribu, Bisa Ngapain Aja?

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |09:02 WIB
Serunya Berwisata ke Hopping Island Karimunjawa Nggak Sampai Rp200 Ribu, Bisa Ngapain Aja?
Hopping Island, Karimunjawa (Foto: paketwisatakarimunjawa.com)
A
A
A

KARIMUNJAWA menjadi salah satu destinasi di wilayah Jawa Tengah yang menyuguhkan wisata laut dengan biota laut yang indah dan beragam.

Bukan hanya biota lautnya saja yang banyak, Karimunjawa juga memiliki hamparan pantai dengan pasir putih. Belum lagi pemandangan sunset yang begitu indah semakin paket komplit.

Untuk bisa menikmati keindahan alam Karimunjawa, terhilang cukup terjangkau. Terlebih dengan adanya open trip dari penyedia travel yang semakin memudahkan.

Contohnya seperti pengalaman yang dibagikan oleh akun Instagram @astridianis. Ia membagikan keseruannya berwisata ke Hopping Island seharian hanya Rp185 ribuan saja.

Infografis Wisata Bawah Laut Indonesia

Dengan harga di bawah Rp200 ribu, ia sudah banyak mendapat fasilitas. Penasaran ada apa saja? Simak ulasannya berikut ini.

Perempuan berhijab itu mengawali perjalanannya dengan berkumpul di meeting point Pelabuhan Syabandar, sekitar pukul 08.30 pagi.

Lalu setelah sampai, para wisatawan akan diajak ke tempat snorkeling pertama. Dari video tersebut tampak ia begitu bahagia bisa melihat ikan nemo.

