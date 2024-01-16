Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ayah Anji Manji Tutup Usia Akibat Stroke, Kenali Penyebab dan Pencegahannya

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |15:00 WIB
Ayah Anji Manji Tutup Usia Akibat Stroke, Kenali Penyebab dan Pencegahannya
Ayah Anji meninggal dunia akibat stroke. (Foto: Instagram @duniamanji)
A
A
A

AYAH Anji Manji, Hartiyo, meninggal dunia pada Selasa (16/1/2024) pada pukul 03.12 WIB di rumah sakit. Ayah Manji meninggal dunia pada usai 73 tahun setelah mengidap stroke.

Kabar duka ini dibagikan mantan vokalis Drive itu melalui Instagram Story-nya. Padahal, Anji sempat berharap sang ayah bisa siuman sebelum akhirnya meninggal dunia.

"Lekas siuman Bapak," tulis Anji Manji dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (16/1/2024).

Merangkum dari Mayo Clinic, Stroke, adalah penyakit yang menyerang sel jaringan pada otak manusia. Hal ini memicu stroke terbagi menjadi dua jenis, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik.

Melansir dari Mayo Clinic, Stroke menjadi salah satu kondisi darurat untuk segera mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Pada dasarnya, stroke iskemik terjadi akibat adanya penyumbatan aliran darah ke bagian otak.

Anji Manji

Sementara stroke hemoragik disebabkan pembuluh darah yang pecah sehingga mengalami pendarahan di dalam otak. Kedua jenis stroke mengakibatkan kerusakan pada sel-sel otak dalam beberapa hitungan menit. Penyebab utama penyakit ini, yakni stroke iskemik dan hemoragik. Stroke iskemik merupakan jenis stroke yang paling umum terjadi sebagian besar penderita.

Stroke ini dapat terjadi ketika pembuluh darah tersumbat oleh timbunan lemak atau gumpalan darah yang berasal dari jantung. Oleh karena itu, aliran darah akan berkurang karena tersangkut pembuluh darah di otak. Berikut lima gejala yang mulai dialami penderita stroke, meliputi:

1. Rasa mual dan pusing yang terjadi bersamaan dengan sakit kepala secara tiba-tiba

2. Penglihatan mulai buram pada salah satu atau kedua mata

3. Kehilangan keseimbangan untuk berjalan

4. Kesulitan berbicara dan memahami perkataan orang lain

5. Wajah, lengan, dan kedua kaki mulai mati rasa dan sulit digerakan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/482/3179839/kak_seto-edXa_large.jpg
Kak Seto Alami Mild Stroke, Gejala Awalnya Sering Linglung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/482/3172464/stroke-qWKD_large.jpg
Waspada Penyakit Stroke Penyebab Kematian Nomor 2 di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/482/3168923/stroke-7M3Q_large.jpg
Stroke Bisa Dicegah Pakai Cara Ini, Simak Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/481/3028625/ibunda-aldi-taher-jalani-terapi-bicara-dan-menelan-usai-serangan-stroke-HmW8LcwKrM.jpg
Ibunda Aldi Taher Jalani Terapi Bicara dan Menelan Usai Serangan Stroke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/481/3028623/aldi-taher-ungkap-kondisi-terkini-sang-ibu-alhamdulillah-kita-rawat-di-rumah-d19d7lGQeL.jpg
Aldi Taher Ungkap Kondisi Terkini sang Ibu: Alhamdulillah Kita Rawat di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/481/3023231/kronologi-ibunda-aldi-taher-terkena-serangan-stroke-hingga-dirawat-di-rumah-sakit-E2EB24TamX.jpg
Kronologi Ibunda Aldi Taher Terkena Serangan Stroke hingga Dirawat di Rumah Sakit
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement