Ayah Anji Manji Tutup Usia Akibat Stroke, Kenali Penyebab dan Pencegahannya

AYAH Anji Manji, Hartiyo, meninggal dunia pada Selasa (16/1/2024) pada pukul 03.12 WIB di rumah sakit. Ayah Manji meninggal dunia pada usai 73 tahun setelah mengidap stroke.

Kabar duka ini dibagikan mantan vokalis Drive itu melalui Instagram Story-nya. Padahal, Anji sempat berharap sang ayah bisa siuman sebelum akhirnya meninggal dunia.

"Lekas siuman Bapak," tulis Anji Manji dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (16/1/2024).

Merangkum dari Mayo Clinic, Stroke, adalah penyakit yang menyerang sel jaringan pada otak manusia. Hal ini memicu stroke terbagi menjadi dua jenis, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik.

Melansir dari Mayo Clinic, Stroke menjadi salah satu kondisi darurat untuk segera mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Pada dasarnya, stroke iskemik terjadi akibat adanya penyumbatan aliran darah ke bagian otak.

Sementara stroke hemoragik disebabkan pembuluh darah yang pecah sehingga mengalami pendarahan di dalam otak. Kedua jenis stroke mengakibatkan kerusakan pada sel-sel otak dalam beberapa hitungan menit. Penyebab utama penyakit ini, yakni stroke iskemik dan hemoragik. Stroke iskemik merupakan jenis stroke yang paling umum terjadi sebagian besar penderita.

Stroke ini dapat terjadi ketika pembuluh darah tersumbat oleh timbunan lemak atau gumpalan darah yang berasal dari jantung. Oleh karena itu, aliran darah akan berkurang karena tersangkut pembuluh darah di otak. Berikut lima gejala yang mulai dialami penderita stroke, meliputi:

1. Rasa mual dan pusing yang terjadi bersamaan dengan sakit kepala secara tiba-tiba

2. Penglihatan mulai buram pada salah satu atau kedua mata

3. Kehilangan keseimbangan untuk berjalan

4. Kesulitan berbicara dan memahami perkataan orang lain

5. Wajah, lengan, dan kedua kaki mulai mati rasa dan sulit digerakan