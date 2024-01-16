Mengenal Usus Buntu, Penyakit yang Diidap Gilang Dirga

PRESENTER Gilang Dirga dilarikan ke rumah sakit akibat penyakit usus buntu yang dialaminya. Kabar kurang sedap itu disampaikan Gilang Dirga melalui akun Instagram milik sang istri @adieztyfirza pada Senin 15 Januari 2024. Dengan mengunggah sebuah foto ketika dirinya tengah terbaring lemah ditempat tidur.

"Setelah menjalani CT Scan, ternyata sakit perut yang bikin @gilangdirga dilarikan ke IGD Kamis kemarin itu bukan karena fatty livernya tapi karena usus buntu," tulis unggahan tersebut.

Merangkum dari WebMD, Selasa (16/1/2024) usus buntu atau apendisitis merupakan peradangan pada bagian usus buntu. Peradangan ini melukai usus dan sulit untuk sembuh secara mandiri. Peradangan ini muncul ketika ditandai dengan rasa sakit yang parah di area perut bagian bawah.

Oleh sebab itu, diperlukan bantuan tenaga medis untuk menyembuhkan penyakit ini. Jika tidak diobati sesegera mungkin, maka peradangan usus akan menyebar keseluruh tubuh. Adapun gejala klasik yang sering ditemui :

1. Nyeri diperut kanan bawah atau nyeri dibawah pusar yang bergerak di bawah.pertanda awal perut terasa sakit.

2. Kehilangan nafsu makan

3. Mual dan muntah, setelah sakit perut dimulai

4. Perut membengkak

5. Demam 99-102 F

6. Tidak bisa buang angin

Di Amerika Serikat, satu dari 20 orang akan menderita radang usus buntu. Meskipun dapat menyerang pada usia berapa pun, radang usus buntu jarang terjadi pada anak-anak di bawah usia dua tahun. Radang usus buntu paling sering menyerang orang berusia 10 hingga 30 tahun.

Radang usus buntu terjadi ketika usus buntu tersumbat, sering kali oleh tinja, benda asing (sesuatu di dalam tubuh yang tidak seharusnya ada di sana), atau kanker. Penyumbatan juga dapat disebabkan oleh infeksi, karena usus buntu dapat membengkak sebagai respons terhadap infeksi apa pun di dalam tubuh.