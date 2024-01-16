Apa Itu Diet Rendah Sodium? Ini Manfaat dan Cara Melakukannya

PERNAHKAH Anda mendengar tentang diet rendah sodium? Diet ini ternyata memiliki segudang manfaat bagi kesehatan lho. Pelatih Kesehatan dan Nutrisi, Himanshi Mahajan, BSc menjelaskan diet rendah sodium merupakan mengonsumsi makanan guna untuk menjaga asupan natrium di bawah dosis yang disarankan.

Dilansir dari laman STYLECRAZE, Selasa (16/1/2024) setiap hari seseorang disarankan untuk mengonsumsi natrium sekira 3-5 gram/hari. Namun, diet rendah natrium ini mungkin akan direkomendasikan untuk mengelola peningkatan kadar natrium. Sebab natrium ditemukan dalam banyak makanan tidak hanya garam.

Lebih lanjut, diet rendah natrium juga akan membantu mempertahankan tingkat natrium yang diperlukan dalam tubuh seseorang. Sebab, seiring dengan perkembangan zaman, pola makan dan gaya hidup seseorang bisa saja tidak seimbang atau tidak teratur.

Alhasil kadar natrium dalam tubuh meningkat dan dapat berisiko menyebabkan tekanan darah tinggi dan obesitas.

Tidak hanya itu, adapun sederet permasalahan yang dapat timbul jika Anda tidak mengurangi asupan sodium adalah hipertensi, osteoporosis, kanker perut, diabetes, penyakit ginjal, masalah neurologis, penyakit kardiovaskular, kerusakan pembuluh darah, dan lain-lain.

Untuk itu, melakukan diet rendah sodium sangat dianjurkan oleh para Ahli sebab dapat membantu mengelola kadar sodium yang tinggi.

Lantas bagaimana cara dietnya?

1. Perhatikan baik-baik label makanan dan fakta nutrisi agar diperiksa kandungan natrium per porsinya

2. Pilih makanan segar seperti buah-buahan, sayuran, daging tanpa lemak, dan biji-bijian. Karena makanan tersebut memiliki natrium lebih rendah, dibandingkan dengan makanan olahan lainnya

3. Masak makanan Anda di rumah untuk memiliki kendali atas bahan-bahan yang digunakan

4. Gunakan bumbu dan rempah-rempah sebagai pengganti untuk membumbui hidangan Anda

5. Berhati-hatilah dengan bumbu seperti saus tomat, saus salad, serta kecap karena mungkin akan memiliki natrium tinggi

6. Bilas dan tiriskan kacang kalengan, tuna, keju cottage untuk membantu mengurangi natriumnya.