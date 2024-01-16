Ganjar-Mahfud Perkuat Pencegahan Stunting, Siapkan Program Satu Desa Satu Faskes

ISTRI Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Surpiyanti membeberkan strategi Ganjar-Mahfud dalam menekan angka stunting pada masyarakat Manado di Kawasan Wisata Kuliner Jalan Roda, Kota Manado, Sulawesi Utara, Selasa (16/1/2024).

Siti Atikoh menyampaikan Ganjar-Mahfud akan menyiapkan kebutuhan berupa fasilitas kesehatan (faskes) di setiap desa lewat program 'Satu Desa Satu Faskes'.

"Ya ada satu desa satu fasilitas kesehatan untuk programnya Ganjar-Mahfud. Satu desa satu faskes itu harapannya juga bisa mencegah juga stunting ya," kata Siti Atikoh.

Melalui program tersebut, nantinya Ganjar-Mahfud akan perkuat pencegahan stunting yakni lewat pemantauan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) dengan memastikan kesehatan sang ibu lebih dulu sebelum masa kehamilan.

"Kalau kita bicara seribu hari kehidupan anak itu yang pertama disehatkan calon ibunya dulu, calon ibu diedukasi terkait dengan usia untuk hamil di atas 21 tahun atau 20 tahunlah ya. Kemudian ketika dia mengandung itu juga kondisinya benar-benar sehat," tutur Atikoh.

"Apabila memang misalnya kekurangan energi kronis itu dikasih nutrisi dulu, karena potensi anemia di Indonesia juga kan cukup tinggi sehingga misalnya dia punya potensi anemia diberi tablet untuk menambah FS (ferrous sulfat)," kata Atikoh.

Setelah kondisi sang ibu sudah dipastikan sehat dan siap, maka selanjutnya yakni beri mereka edukasi soal gizi dan nutrisi demi kesehatan sang bayi.