Mengenal Tradisi Unik Tidur Beralaskan Pasir Khas Warga Sumenep Madura

JIKA masyarakat pada umumnya lebih memilih tidur beralaskan kasur empuk, warga Kabupaten Sumenep, Madura khususnya di Desa Legung Timur punya kebiasaan unik. Ya mereka sudah terbiasa tidur beralaskan pasir.

Tradisi unik ini telah diwarisi secara turun temurun dari generasi ke generasi selama ratusan tahun lamanya.

Desa ini pun membuat publik penasaran dan ingin mencoba sensasi tidur beralaskan pasir, sehingga dihadirkannya Wisata Kasur Pasir Desa Legung Timur.

Hampir di setiap bagian depan rumah warga, terlihat ada teras khusus yang dipenuhi oleh hamparan pasir. Warga setempat biasa untuk bersantai, beraktivitas, hingga tidur di atas pasir tersebut.

(Foto: TikTok/@jadimaukemana)

Melansir unggahan akun TikTok @jadimaukemana, para warga terlihat sangat nyaman tidur siang di hamparan pasir. Masyarakat setempat percaya dengan tidur di atas pasir dapat memberikan dampak baik bagi kesehatan tubuh.

Pasir-pasir yang ada di tiap rumah umumnya didapatkan dari pantai terdekat yakni Pantai Lombang.

Sebelum dibawa ke rumah, pasir tersebut diayak terlebih dahulu agar tidak ada kotoran dan material laut yang ikut terbawa. Sehingga pasir yang ada di rumah sudah halus dan sangat lembut untuk ditiduri.

Secara berkala, pasir-pasir yang ada di tiap rumah diganti agar tetap nyaman saat digunakan dan tetap bersih.