HOME WOMEN TRAVEL

Genjot Pariwisata, Indonesia Berpartisipasi dalam ASEAN Tourism Forum 2024 di Laos

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |19:03 WIB
Genjot Pariwisata, Indonesia Berpartisipasi dalam ASEAN Tourism Forum 2024 di Laos
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) akan menunjukkan partisipasi aktif dalam ASEAN Tourism Forum (ATF) 2024 di Vientiane, Laos pada 23 hingga 27 Januari 2024.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno berujar bahwa keikutsertaan Indonesia dalam ATF 2024 sebagai upaya memperkuat kolaborasi dengan negara ASEAN.

“Keikutsertaan Indonesia dalam ATF 2024 sebagai upaya memperkuat kolaborasi dengan negara anggota ASEAN dan negara mitra untuk mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja baru dan berkualitas di sektor pariwisata,” kata dia dalam 'The Weekly Brief with Sandi Uno' di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin kemarin.

Menparekraf Sandiaga Uno

Sandi mengaku akan hadir secara langsung dalam annual event pariwisata terbesar di kawasan Asia Tenggara tersebut.

“Indonesia akan mengambil peran dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan ASEAN. Utamanya dalam mengembangkan desa wisata sebagai salah satu program yang memegang prinsip inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.

ATF 2024 mengusung tema 'Quality and Responsible Tourism – Sustaining ASEAN Future'. Laos sebagai tuan rumah ingin menunjukkan komitmennya dalam berkontribusi lebih banyak kepada komunitas dan terhadap keberlanjutan pariwisata di wilayah ASEAN.

Dalam ATF 2024 akan ada sederet agenda pertemuan, baik pertemuan antar menteri pariwisata dari seluruh negara anggota ASEAN, maupun dengan negara mitra seperti ASEAN Plus Three, India, Rusia, hingga ASEAN NTO’s (National Tourism Organisation).

