Hoki Banget, Wanita Ini Temukan Mutiara saat Asyik Makan Kerang

Mutiara ditemukan di dalam sebuah kerang (Foto: Daily Mail)

SEORANG wanita asal Thailand kaget bukan main saat menemukan mutiara berada di dalam kerang yang dibelinya di Pasar Khlong Suan, Distrik Bang Bo, Samut Prakan.

Melansir dari Thaiger, wanita berusia 53 tahun bernama Wassana Phonmai asal Distrik Pak Phanang, Provinsi Nakhon Si Thammarat melaporkan penemuan yang sangat beruntung tersebut pada 12 Januari 2024 lalu.

Wassana membawa penemuan itu lengkap bersama cangkang tempat mutiara itu ditemukan sebagai barang bukti. Ia menceritakan bahwa saat itu di akhir tahun lalu, dia ingin mengonsumsi kerang.

Kemudian, ia pergi ke pasar dan membeli lima kilogram kerang dari penjual makanan laut di Pasar Khlong Suan.

Setelah membawa pulang kerang-kerangan tersebut, ia merebus dan mencelupkannya ke dalam saus untuk dimakan bersama nasi.

Saat menikmati salah satu kerang, Wassana menemukan beberapa benda berbentuk bulat, berwarna putih pucat, namun tidak terlalu besar.

"Saya akui, saat pertama kali melihat benda itu, saya yakin bahwa itu adalah mutiara yang disebut Mutiara Melo," ujar Wasanna dilansir dari Thaiger.