Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kenapa Tidak Boleh Keramas saat Imlek? Berikut Penjelasannya

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |06:01 WIB
Kenapa Tidak Boleh Keramas saat Imlek? Berikut Penjelasannya
Ilustrasi (Foto: Anveya)
A
A
A

IMLEK sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Tionghoa. Perayaan Imlek bukan hanya populer di negeri tirai bambu, namun juga sudah eksis di Indonesia.

Perayaan Imlek biasanya dimaknai dengan acara kumpul bersama keluarga menikmati dengan penuh suka cita.

Tradisi ini merupakan bagian dari upaya untuk merayakan pergantian tahun dalam kalender China atau kalender Lunar. Guna memertahankan warisan budaya Tionghoa.

Perayaan Imlek di Indonesia identik dengan sejumlah tradisi unik dan beragam. Beberapa tradisi yang populer ialah angpao, menonton pertunjukan barongsai, serta menyajikan makanan khas seperti kue keranjang dan kue bulan.

Tak ketinggalan, perayaan Imlek juga erat dengan simbol-simbol keberuntungan seperti warna merah, lampion, dan bunga.

Imlek

(Foto: Reuters)

Warna merah melambangkan kegembiraan dan keberanian, sedangkan lampion dan bunga melambangkan harapan dan keindahan. Mereka juga menghiasi rumah dengan ornamen-ornamen khas Imlek.

Tahun ini Imlek jatuh pada tanggal 10 Februari 2024. Imlek diharapkan membawa kemakmuran dan kebahagiaan.

Sama halnya, dengan pemberian angpao dalam amplop merah. Amplop merah bukan hanya semata-mata warnanya melainkan makna di dalamnya.

Dalam tradisi unik imlek ternyata ada sejumlah larangan, salah satunya tidak boleh keramas.

Pantangan ini juga menjadi salah satu ciri khas dari perayaan Imlek yang kaya akan makna dan simbolisme.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/408/3104214/7_rekomendasi_spot_perayaan_imlek_di_sekitar_jakarta-IJpT_large.jpg
7 Rekomendasi Spot Perayaan Imlek di Sekitar Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/406/2974841/makna-tradisi-makan-lontong-bagi-jemaat-vihara-dharma-bakti-saat-perayaan-cap-go-meh-K269ejDqy6.JPG
Makna Tradisi Makan Lontong bagi Jemaat Vihara Dharma Bakti saat Perayaan Cap Go Meh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/406/2974833/ratusan-warga-tionghoa-padati-vihara-dharma-bakti-glodok-rayakan-cap-go-meh-5zRclOoZ3h.JPG
Ratusan Warga Tionghoa Padati Vihara Dharma Bakti Glodok Rayakan Cap Go Meh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/301/2974797/kenapa-lontong-jadi-menu-wajib-saat-perayaan-cap-go-meh-s11cSjQpaj.JPG
Kenapa Lontong Jadi Menu Wajib saat Perayaan Cap Go Meh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/406/2974714/apa-tujuan-perayaan-cap-go-meh-berikut-penjelasannya-JFaLf35jIf.JPG
Apa Tujuan Perayaan Cap Go Meh? Berikut Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/406/2974263/6-fakta-menarik-cap-go-meh-tradisi-penutup-perayaan-tahun-baru-imlek-2WeSnGxDYr.JPG
6 Fakta Menarik Cap Go Meh, Tradisi Penutup Perayaan Tahun Baru Imlek
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement