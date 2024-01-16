Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Wisatawan Dipalak Preman di Jembatan Ampera, Sandiaga: Harus Ditindak Tegas!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |02:03 WIB
Wisatawan Dipalak Preman di Jembatan Ampera, Sandiaga: Harus Ditindak Tegas!
Preman bersenjata tajam palak wisatawan di Jembatan Ampera, Palembang, Sumatera Selatan (Foto: Instagram/@palembangtau)
A
A
A

AKSI pemalakan terhadap wisatawan di Jembatan Ampera, Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial.

Aksi pemalakan itu sontak membuat heboh jagat maya dan turut meresahkan para wisatawan yang berkunjung ke Palembang.

Terkait hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendorong adanya tindakan tegas terhadap pelaku pemalakan.

Preman Palak Wisatawan di Jembatan Ampera

(Foto: Instagram/@palembangtau)

“Ya, akan kami disiplinkan sesuai dengan hukum yang berlaku, ini harus ditindak tegas,” ujar Sandi, pada acara Weekly Brief with Sandiaga Uno, Senin, 15 Januari 2024.

Ia sangat menyayangkan hal tersebut terjadi di Jembatan Ampera yang menjadi ikon Kota Pempek itu. Terlebih, wisatawan pun merasa dirugikan dan diresahkan oleh kejadian ini.

Ia menegaskan tidak boleh ada tindakan atau unsur premanisme apapun pada industri pariwisata.

