Protes Kenaikan Pajak Hiburan, Sandiaga Uno Siap Ngobrol Bareng Inul Daratista

PEDANGDUT Inul Daratista melayangkan protes soal kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan. Kenaikan yang mencapai 40-75 persen ini dinggap bisa mematikan bisnis karaokenya.

Menanggapi hal itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uni turut angkat bicara.

Menurut dia, aturan yang masih dalam proses pengujian ini dibuat bukan untuk mematikan para pelaku usaha maupun industri pariwisata.

“Jangan khawatir, pemerintah hadir dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak tentunya. Kami akan memastikan kebijakan kami akan memberdayakan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, bukan mematikannya,” ungkap Sandi dalam Weekly Brief with Sandiaga Uno, Senin, 15 Januari 2024.

Ia mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan dirinya akan mengajak Inul Daratista mendiskusikan keluhan kenaikan pajak ini. Sandi mengaku siap bertemu dengan Inul dan menjelaskan soal kenaikan pajak hiburan.

“Kalau sama Mbak Inul sih serunya ngobrol di (tempat) karaokenya Inul Vizta ya, mudah-mudahan beliau ada kosong waktunya, saya sedang tidak ada kegiatan di awal minggu ini,” terang mantan Wagub DKI Jakarta ini.

Sandi juga menjelaskan ikhwal kenaikan pajak hiburan yang juga dikeluhkan berbagai pemilik usaha termasuk Inul Daratista dan pengacara, Hotman Paris Hutapea. Menurut Sandi, ini sudah menjadi isu yang lama dibicarakan namun baru kembali tersorot publik.