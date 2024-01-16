Bali Jadi Destinasi Bulan Madu Terbaik 2024, Sandiaga: Banyak Nuansa Cinta Bisa Dirasakan!

BELUM lama ini Bali kembali membuat bangga masyarakat Tanah Air. Bali ditetapkan sebagai destinasi bulan madu terbaik 2024 versi TripAdvisor.

Tak perlu diragukan, Bali sendiri memiliki pesona yang mampu menarik para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.

Keindahan Bali dengan pesona alam seperti laut, pantai hingga kawasan hijaunya membuat para pengantin baru memilih Bali sebagai destinasi terbaik mereka.

Momen ini pun turut ditanggapi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno.

Menurut Sandi, Bali merupakan pilihan terbaik bagi para pengantin baru untuk menghabiskan waktu bulan madu.

“Bali adalah opsi terbaik, karena kalau sudah itu seperti love is in the air. Banyak nuansa cinta yang bisa dirasakan setelah kita mendarat di Bali,” kata dia dalam Weekly Brief with Sandiaga Uno, Senin, 15 Januari 2024.

Sandi juga membagikan pengalamannya sempat menikmati bulan madu di Bali. Ia pun tak meragukan pesona dari Pulau Dewata ini yang begitu cocok dengan suasana honeymood yang penuh romansa.