Resep Donat Kampung, Lembutnya Bikin Nostalgia Masa Kecil

DONAT kampung bisa dibilang memang jadi salah satu camilan yang tak lekang oleh waktu dan digemari oleh segala kelompok usia, baik anak-anak, tua mau pun muda.

Meski kini donat telah memiliki berbagai jenis dan variasi yang modern, tapi rasanya tak ada yang bisa mengalahkan donat kampung yang sering ditemui di pasaran.

BACA JUGA:

Adonan lembut dengan taburan gula halus yang manis, bikin banyak orang jadi bernostalgia makanan masa kecil. Tak heran, donat kampung tetap eksis dan digemari masyarakat di tengah banyaknya menu-menu kreasi donat modern.

Jika tahu resep dan cara membuatnya, donat kampong ini bisa dijajal dibuat sendiri di rumah loh! Jika tertarik, berikut uraian resep donat kampung, sebagaimana dikutip dari akun Instagram @ayudiahrespatih, Selasa (16/1/2024)

BACA JUGA:

Bahan-bahan yang dibutuhkan;

450 gr tepung terigu protein tinggi

50 gr krim bubuk/ susu bubuk

75 gr gula pasir

200 mL susu cair dingin

11 gr ragi instan

4 kuning telur

1/2 sdt garam

75 gr mix butter dan margarin

Minyak goreng secukupnya

1 bungkus gula halus (sebagai toping)