Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Donat Kampung, Lembutnya Bikin Nostalgia Masa Kecil

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |22:30 WIB
Resep Donat Kampung, Lembutnya Bikin Nostalgia Masa Kecil
Resep donat kampung, (Foto: Instagram @ayudiahrespatih)
A
A
A

DONAT kampung bisa dibilang memang jadi salah satu camilan yang tak lekang oleh waktu dan digemari oleh segala kelompok usia, baik anak-anak, tua mau pun muda.

Meski kini donat telah memiliki berbagai jenis dan variasi yang modern, tapi rasanya tak ada yang bisa mengalahkan donat kampung yang sering ditemui di pasaran.

 BACA JUGA:

Adonan lembut dengan taburan gula halus yang manis, bikin banyak orang jadi bernostalgia makanan masa kecil. Tak heran, donat kampung tetap eksis dan digemari masyarakat di tengah  banyaknya menu-menu kreasi donat modern.

Jika tahu resep dan cara membuatnya, donat kampong ini bisa dijajal dibuat sendiri di rumah loh! Jika tertarik, berikut uraian resep donat kampung, sebagaimana dikutip dari akun Instagram @ayudiahrespatih, Selasa (16/1/2024)

 BACA JUGA:

Bahan-bahan yang dibutuhkan;

450 gr tepung terigu protein tinggi

50 gr krim bubuk/ susu bubuk

75 gr gula pasir

200 mL susu cair dingin

11 gr ragi instan

4 kuning telur

1/2 sdt garam

75 gr mix butter dan margarin

Minyak goreng secukupnya

1 bungkus gula halus (sebagai toping)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/298/3175432/ayam-igsR_large.jpg
Resep Ayam Woku Kemangi Praktis untuk Bekal Kantor Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170518/salad-gjqb_large.jpg
Salad Thailand Som Tam Lagi Viral, Begini Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/298/3165932/tiramissu-1xTP_large.jpg
Jadi Ide Jualan, Ini Resep Tiramisu dengan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163264/nasi_tumpeng-GbTH_large.jpg
Resep Nasi Tumpeng, Bisa untuk Lomba Hias 17 Agustusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510/diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/298/3155754/crumble_cheesecake-BKJA_large.jpg
Lagi Viral Resep Crumble Cheesecake, Yuk Bikin di Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement