Giovanni Juara MasterChef Indonesia Buka Restoran Bakmi Rasa Sultan, Usung Konsep Jadul

KABAR baru datang dari Giovanni Vergio juara MasterChef Indonesia season 10. Bersama sang istri, Miss Indonesia 2016 Natasha Mannuela membuka sebuah restoran bakmi dan kopi.

Mengusung konsep jadul, nama restoran pertama mereka yaitu SELALOE Bakmi dan Kopi yang berlokasi di Blok CA, Jalan Raya Pos Pengumben Nomor A2, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Gio menceritakan hadirnya restoran tersebut tercetus dari kesukaannya terhadap bakmi.

"Awal mula kita buka SELALOE Bakmi dan Kopi ini dari kecintaan saya terhadap bakmi, kecintaan saya ke minum kopi," kata Giovanni saat grand launching di kawasan Pos Pengumben, Jakarta Barat, Senin (15/1/2024).

Sementara untuk konsepnya, Gio mengaku tidak ada alasan khusus. Konsep tersebut hadir setelah berunding dengan sang istri dan partner bisnisnya.

"Kalau untuk konsepnya jadul itu, hasil rembukan bareng-bareng sih. Jadi, kebetulan kita dapatnya rumah jadul," kata Giovanni.



Menu makanan restoran milik Giovanni MasterChef Indonesia (Foto: Ayu Utami/Okezone)

Sama-sama pertama kali membuka sebuah restoran, Giovanni dan Natasha cukup mengalami kesulitan lantaran banyak hal yang harus disiapkan.

"Hampir satu tahun, ternyata bikin restoran itu banyak sekali yang harus kita siapkan," ucap Natasha Mannuela yang duduk di samping Gio.

Untuk menu makanan, SELALOE Bakmi dan Kopi tidak hanya menyuguhkan bakmi dengan beragama toping. Mereka juga punya menu claypot rice dengan saos khas, ada juga camilan seperti pangsit goreng, pangsit dinosaurus hingga roti panggang, hingga mini wonton.