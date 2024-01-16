Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Gantikan Dairy Milk dengan Plant Based Milk untuk Campuran Kopi, Apa Bedanya?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |15:14 WIB
Gantikan Dairy Milk dengan Plant Based Milk untuk Campuran Kopi, Apa Bedanya?
Kopi Susu. (Foto: Freepik)
A
A
A

SUSU atau yang dijual di pasaran memang kebanyakan berasal dari hewan seperti, sapi, kambing, atau kerbau dan biasa disebut dengan Dairy Milk. Di dalam susu terdapat sumber kalsium, protein, vitamin D, dan potasium yang baik untuk tulang.

Namun ada beberapa orang yang alergi terhadap protein susu hewani. Biasanya untuk tetap menenuhi kebutuhan protein dan kalsium, mereka menggantinya dengan plant based milk.

Dilansir dari Food and Drug Administration, meskipun banyak alternatif susu nabati yang diberi label nama yang mengandung kata ‘susu’, nyatanya produk ini tidak dibuat dari sumber nabati bukan susu.

Plant based milk berasal dari oat, kacang kedelai, kacang almond, beras, kelapa, dan wijen. Produk plant based milk ini jadi pilihan alternatif susu nabati bagi mereka yang menderita laktosa intoleran atau yang sedang menjalani diet.

Meskipun plan based milk termasuk dalam olahan susu, namun nutrisinya cukup banyak. Di dalam lplant based milk mengandung nutrisi penting yang meliputi protein, kalsium, vitamin A, vitamin D, magnesium, fosfor, kalium, riboflavin, vitamin B12, seng, kolin, dan selenium.

Plant based milk juga memiliki rasa yang tak kalah enak dengan susu sapi. Bahkan sejak beberapa waktu terakhir susu olahan ini kerap dijadikan campuran kopi pengganti susu hewani. Plant based milk pun bisa menjadi campuran kopi.

Ada empat jenis plant based yang biasa dijadikan campuran untuk kopi, yakni almond milk, oat milk, coconut milk dan soy milk. Keempat jenis susu ini memiliki rasa yang unik bila dicampur dengan kopi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/298/3009638/usai-tren-kopi-daun-bawang-kini-muncul-kopi-susu-campur-cabai-rawit-H1Wz4JIeHO.jpg
Usai Tren Kopi Daun Bawang, Kini Muncul Kopi Susu Campur Cabai Rawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/298/2950513/kopi-dengan-susu-nabati-mulai-jadi-tren-minuman-kekinian-r36TWTNgHq.jpg
Kopi dengan Susu Nabati Mulai Jadi Tren Minuman Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/27/298/2821036/viral-bikin-heboh-coffee-shop-ini-bikin-menu-kopi-campur-asi-YG1jm6BbDi.JPG
Viral Bikin Heboh, Coffee Shop Ini Bikin Menu Kopi Campur ASI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/07/298/2760666/suka-minum-kopi-susu-ternyata-ini-loh-sederet-manfaatnya-rLIWSqKKmj.jpg
Suka Minum Kopi Susu? Ternyata Ini Loh Sederet Manfaatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/10/298/2684345/duh-minuman-kopi-dengan-kafein-bisa-picu-timbulnya-jerawat-IGQDJuE3WY.JPG
Duh! Minuman Kopi dengan Kafein Bisa Picu Timbulnya Jerawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/13/298/2326677/weekend-di-rumah-saja-bikin-coffee-frappe-rumahan-yuk-8lVogFtuw4.jpg
Weekend di Rumah Saja, Bikin Coffee Frappe Rumahan Yuk
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement