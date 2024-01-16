Gantikan Dairy Milk dengan Plant Based Milk untuk Campuran Kopi, Apa Bedanya?

SUSU atau yang dijual di pasaran memang kebanyakan berasal dari hewan seperti, sapi, kambing, atau kerbau dan biasa disebut dengan Dairy Milk. Di dalam susu terdapat sumber kalsium, protein, vitamin D, dan potasium yang baik untuk tulang.

Namun ada beberapa orang yang alergi terhadap protein susu hewani. Biasanya untuk tetap menenuhi kebutuhan protein dan kalsium, mereka menggantinya dengan plant based milk.

Dilansir dari Food and Drug Administration, meskipun banyak alternatif susu nabati yang diberi label nama yang mengandung kata ‘susu’, nyatanya produk ini tidak dibuat dari sumber nabati bukan susu.

Plant based milk berasal dari oat, kacang kedelai, kacang almond, beras, kelapa, dan wijen. Produk plant based milk ini jadi pilihan alternatif susu nabati bagi mereka yang menderita laktosa intoleran atau yang sedang menjalani diet.

Meskipun plan based milk termasuk dalam olahan susu, namun nutrisinya cukup banyak. Di dalam lplant based milk mengandung nutrisi penting yang meliputi protein, kalsium, vitamin A, vitamin D, magnesium, fosfor, kalium, riboflavin, vitamin B12, seng, kolin, dan selenium.

Plant based milk juga memiliki rasa yang tak kalah enak dengan susu sapi. Bahkan sejak beberapa waktu terakhir susu olahan ini kerap dijadikan campuran kopi pengganti susu hewani. Plant based milk pun bisa menjadi campuran kopi.

Ada empat jenis plant based yang biasa dijadikan campuran untuk kopi, yakni almond milk, oat milk, coconut milk dan soy milk. Keempat jenis susu ini memiliki rasa yang unik bila dicampur dengan kopi.