HOME WOMEN FASHION

Profil Douglas Moore, Model Indonesia yang Eksis di Pekan Mode Internasional

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |23:30 WIB
Profil Douglas Moore, Model Indonesia yang Eksis di Pekan Mode Internasional
Douglas Moore, (Foto: City-Models)
A
A
A

MODEL asal Indonesia, Douglas Moore semakin eksis di industri model dan fashion kancah Internasional. Karir pria keturunan Jawa dan Inggris ini tampak makin cemerlang semenjak debut pertamanya di JW Anderson Menswear Spring/Summer 23 di Milan, Italia pada Juni 2022.

Dari debut internasionalnya di JW Anderson, pria dengan nama panggung Douglas ini sukses melebarkan sayapnya di industri modeling internasional. Dirinya mendapatkan kesempatan untuk catwalk di enam peragaan busana desainer luar negeri sepanjang 2023.

Pada Januari 2023, Douglas membuka tahun dengan turut tampil menjadi model di runway Kiko Kostadinov Fall/Winter 23 Men's Show. Douglas juga tampil dalam runway desainer asal Shanghai, Ziggy Chen yang bertajuk Ziggy Chen Fall/Winter 23 Show.

(Foto: City-Models) 

Kemudian pada Juni 2023, Douglas turut berjalan di runway Burç Akyol Spring/Summer 24 Men's Show. Dalam waktu yang berdekatan Douglas juga tampil di runway Hed Mayner Spring/Summer 24 Show.

