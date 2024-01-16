Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Nyaman dan Stylish! Ini 6 Model Sandal Wanita Paling Banyak Dicari

Andre Purwanto , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |16:33 WIB
Nyaman dan Stylish! Ini 6 Model Sandal Wanita Paling Banyak Dicari
Model sandal wanita, (Foto: AladinMall)
DEMI bisa mendapatkan penampilan yang stylish, enam model sandal wanita  ini bisa jadi referensi. Selain modelnya tak lekang oleh waktu, sandal-sandal ini juga nyaman dipakai.

Setiap model sandal memiliki tema penampilan masing-masing. Mulai dari yang casual hingga coco untuk berbagai occasion formal. Bila Anda masih bingung dalam memilih sandal yang terbaik untuk penampilan, simak penjelasan berikut ini:

Model Sandal Wanita

1. Flat

Pada sandal teplek  atau flat, sol cenderung rata sehingga seluruh bagian telapak kaki akan berpijak di atas tanah. Sandal flat  cenderung nyaman digunakan berlama-lama, terutama bila Anda harus berdiri berjam-jam.

Tekanan pada tumit juga berkurang sehingga bisa meminimalkan kaki pegal saat berjalan jauh. Meski terkesan kurang chic, kini sudah banyak sandal flat yang modelnya inovatif dan modis.

2. Heels

Sandal dengan heels juga akan memberikan kesan semampai bagi penggunanya. Hanya saja, area support yang diberikan pada kaki lebih sempit yaitu pada bagian tumit saja. Karena itu, menggunakan alas kaki dengan heels merupakan tantangan tersendiri meski ada pula heels yang tidak terlalu tinggi. Walaupun begitu, sandal dengan heels digemari karena memberi kesan seksi dan kaki yang jenjang.

3. Wedges

Tidak sedikit orang yang menyamakan wedges dengan high heels. Padahal, terdapat perbedaan di antara keduanya. Wedges merujuk pada sol alas kaki yang tebal dengan topangan yang lebih luas dibandingkan high heels. Jika Anda ingin terlihat tinggi, tetapi masih ragu mengenakan high heels, Anda dapat memilih jenis sandal ini.

Namun, jika tubuh Anda tergolong mungil, hindari menggunakan wedges dengan sol bagian depan terlalu tipis, lalu menebal hingga tumit. Sepatu wedges model tersebut akan membuat Anda terlihat terlalu jinjit sehingga kurang proporsional.

Halaman:
1 2
      
